Putin nie podał ręki synowi Łukaszenki. Konsternacja

Podczas parady zwycięstwa w Moskwie doszło do nieoczekiwanej demonstracji prezydenta Rosji Władimira Putina wobec gości z Białorusi. Na trybunie honorowej, obok weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, stał najmłodszy syn przywódcy Białorusi. Putin podszedł do zgromadzonych, by uścisnąć im dłoń, jednak z premedytacją pominął Kolę Łukaszenkę. Ten nie krył konsternacji.