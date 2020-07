Podtopione budynki, połamane drzewa. Burze na Mazowszu

Do godzin wieczornych na Mazowszu odnotowano 140 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego, z czego najwięcej dotyczyło powiatów otwockiego i mińskiego - poinformował w czwartek rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Najwięcej w powiecie otwockim

Z informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie wynika, że w czwartek w województwie mazowieckim odnotowano 140 interwencji.

Do największej liczby zdarzeń strażacy wyjeżdżali w powiecie otwockim (30), mińskim (24) i grójeckim (14). W Warszawie i Radomiu odnotowano po 9 interwencji.

Połamane gałęzie i drzewa

Jak zaznaczył rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski, około 80 z tych zdarzeń związanych było z silnym wiatrem. Strażacy wyjeżdżali usuwać połamane gałęzie i przewrócone drzewa. 60 zdarzeń to podtopione drogi i budynki. Nie odnotowano osób rannych.

W czwartek IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem dla centralnej, południowej i wschodniej części kraju, przy czym dla większej części woj. mazowieckiego jest to alert drugiego stopnia. Zgodnie z nim - wysokość opadów może dojść nawet do 60 mm, a wiatr do 80 km/h.

