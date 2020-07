Rzucali ciałami ofiar koronawirusa. Urzędnicy przepraszają [WIDEO]

Urzędnicy w stanowej dzielnicy Bellary potwierdzili, że materiał jest autentyczny i przeprosili rodziny ofiar. Sytuacja dotyczy ciał ośmiu osób.

Od początku pandemii w stanie Karnataka odnotowano co najmniej 246 zgonów z powodu koronawirusa. Jednak został on uznany za jeden ze stanów, który odniósł sukces w śledzeniu przebiegu i przeciwdziałaniu chorobie.

"Zgodnie z protokołem"

- Wysłaliśmy list z przeprosinami do rodzin zmarłych. Bardzo nas to boli i bardzo nam przykro. Potępiamy taki sposób traktowania zwłok. Powinni byli być traktowani (zmarli - red.) bardziej humanitarnie - ocenił starszy urzędnik okręgowy Imran Qureshi w rozmowie z indyjskim oddziałem BBC.

I am shocked & shaken at these visuals of how the dead bodies of Covid19 patients are dumped in BJP ruled Karnataka ! It's inhumane & shameful ! BJP Govt must answer how can this happen ! pic.twitter.com/3Bq4WJxQ5i