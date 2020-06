Starcie na granicy Chin z Indiami. Są ofiary wśród żołnierzy

Pułkownik indyjskiej armii i dwóch żołnierzy zginęło podczas starć z chińskimi wojskowymi w pobliżu granicy przy rzece Galwan w Kaszmirze - donoszą lokalne media cytowane przez AFP. Redaktor naczelny chińskiej gazety Global Times poinformował z kolei, że wśród ofiar są także żołnierze armii Chin. Doszło do spotkania przedstawicieli obu państw w celu deeskalacji konfliktu.

We wtorek indyjskie i chińskie media przekazały informacje o starciu, do którego doszło na spornym przygranicznym terytorium w Dolinie Galwan. W ostatnich tygodniach napięcie pomiędzy tymi dwoma krajami znacząco wzrosło, a do regionu skierowano tysiące dodatkowych żołnierzy.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oskarżył Hindusów o dwukrotne przekroczenie granicy i prowokowanie personelu z północy. Rzecznik indyjskiego resortu spraw zagranicznych Aman Anand przekazał z kolei informację o śmierci trzech indyjskich żołnierzy: oficera i dwóch szeregowych.

ZOBACZ: Polscy żołnierze niechcący wkroczyli do Czech. Jest odpowiedź MSZ

Redaktor naczelny chińskiej partyjnej gazety Global Times przekazał we wtorek na Twitterze, że strona chińska również poniosła strasy. Nie przedstawił jednak szczegółów.

Oprócz rozmów prowadzonych na miejscu, o deeskalację konfliktu starają się też dyplomaci w New Delhi i Pekinie.

Powracający spór o Dolinę Galwan wybuchł w maju tego roku, w trakcie szalejącej w Indiach pandemii koronawirusa. Chińczycy rozłożyli ciężki sprzęt wojskowy oraz kilkadziesiąt namiotów w Ladakhu, protestując przeciwko budowie przez Indie drogi nad rzeką Galwan.

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/luq/ Reuters, AFP, Bloomberg, BBC