Nie żyje Georg Ratzinger, brat Benedykta XVI. Miał 96 lat

Informację o śmierci Georga Ratzingera podał Vatican News, oficjalny portal Stolicy Apostolskiej.

Dwa tygodnie temu stan brata Benedykta XVI nagle się pogorszył. Emerytowany papież opuścił wtedy Watykan i samolotem włoskich sił powietrznych przyleciał do Monachium, by spotkać się z krewnym. Przebywał w Bawarii od 18 do 22 czerwca.

Bracia mieli specjalny telefon do wspólnych rozmów

Bracia Joseph i Georg Ratzingerowie byli ze sobą bardzo związani. Zostali wyświęceni na księży tego samego dnia, 29 czerwca 1951 roku w katedrze w bawarskiej Fryzyndze. Mieli także siostrę, Marię, która zmarła w 1991 roku.

Ks. Georg odwiedzał regularnie swego brata papieża w Watykanie w dniach Wielkanocy. Przyjeżdżał także po jego ustąpieniu z urzędu. W tym roku nie przyjechał z powodu pandemii.

Przez całe życie utrzymywali bardzo bliskie stosunki. Bardzo często spędzali wspólnie święta i wakacje. Prowadzili też częste rozmowy telefoniczne, także po wyborze kard. Josepha Ratzingera na papieża i po jego ustąpieniu z papieskiego urzędu. Służył temu specjalny telefon zamontowany w jego domu na ratyzbońskiej Starówce.

– Kiedy dzwoni, wiem, że zaraz usłyszę brata – mówił ks. Georg.

Polscy hierarchowie składają kondolencje

Mimo podeszłego wieku i słabego zdrowia, ks. Georg Ratzinger nigdy nie tracił poczucia humoru - podała Katolicka Agencja Informacyjna.

– Robak starości drąży także i mnie, ale jeszcze nie zamknął mi ust. Choć z każdym dniem mój wzrok jest coraz słabszy, to nie tracę jednak ani humoru, ani apetytu – mówił w wywiadzie dla telewizji bawarskiej

Wyrazy współczucia Benedyktowi XVI oraz całej rodzinie z powodu śmierci ks. Ratzingera złożył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

"Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisał na Twitterze.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia z powodu śmierci ks. prał. Georga Ratzingera jego bratu Benedyktowi XVI, jego rodzinie i bliskim oraz Kościołowi w Niemczech.



