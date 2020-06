Papież odsunął hierarchę. Nie czekał na koniec postępowania wobec biskupa Janiaka

Powodów decyzji papieża może być kilka. Pojawiają się oskarżenia o tuszowanie pedofilii wśród księży w filmie braci Sekielskich, po którym Prymas Polski poprosił Watykan o reakcję narażając się na atak ze strony biskupa Janiaka.

- Ja bym to nazwał zgodnie z sowiecką doktryną wojenną. Mianowicie: bronimy się przez atak. Był wielki atak, bardzo ostry na Prymasa Polski, nie ma przebacz w takich przypadkach - powiedział Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Dwuznaczne wiadomości i zdjęcia pornograficzne

Dwa i pół roku temu do Watykanu dotarła też skarga byłego już rektora seminarium w Kaliszu, który zarzucał biskupowi Janiakowi, że naciska na święcenia Krzysztofa S. podejrzewanego o homoseksualizm. Krzysztof S. miał wysyłać dwuznaczne wiadomości SMS do niepełnoletnich chłopców, a w jego komputerze policja miała znaleźć 400 zdjęć pornograficznych.

Wideo: Papież odsunął bp. Janiaka od kierowania diecezją

- W tym część z tych zdjęć było pedofilskich, więc dla mnie to zupełnie nie było o czym dyskutować i to przedstawiłem biskupowi. Mimo wszystko powiedział, że on daje jeszcze jedną szanse - mówił ks. dr Piotr Górski.

- To jest sprawa wystarczająca do tego, żeby go usunąć z urzędu, a jeśli takie sugestie się też pojawiały, udowodniono by jakieś osobiste relacje między biskupem, a klerykiem, no to to jest wystarczający powód, żeby usunąć biskupa, także ze stanu kapłańskiego - ocenił Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki.

Problemy z alkoholem?

Dodatkowo pojawiły się artykuły o problemach biskupa Janiaka z alkoholem. Rzecznik kurii nie chciał komentować tej sprawy.

Dziś kuria była zamknięta, a rzecznik nie odbierał telefonów. Papież Franciszek wyznaczył na administratora diecezji kaliskiej łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia.

- Jeżeli jakiekolwiek decyzje będą zapadały, będą one uzgodnione z księdzem nuncjuszem - wyjaśnił ks. Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej.

Zaskakująca decyzja

Zaskakujące jest to, że diecezją kaliską nie pokieruje metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, któremu diecezja podlega, a metropolita łódzki.

- Jako człowiek, konkretny biskup został obdarzony przez papieża Franciszka konkretnym zaufaniem do prowadzenia tej diecezji w tej dramatycznie trudnej sytuacji, jaka w tej chwili tam zaistniała, ze sponiewieranymi księżmi, mobbingowanymi księżmi, zmuszanymi do kłamania i uczonymi manipulacji - mówił Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź"

Nuncjatura ogłosiła po południu, że biskup Janiak nie może przebywać w kurii kaliskiej i ingerować w jej działanie.

"Sede plena" – po raz trzeci w Polsce

Mianowanie dziś przez papieża administratora apostolskiego diecezji kaliskiej, mającej własnego ordynariusza („sede plena”), zdarza się po raz trzeci w najnowszych dziejach Kościoła katolickiego w Polsce. Dwukrotnie taka sytuacja miała miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku - przypomina KAI

W 1984 roku administratorem apostolskim „sede plena” diecezji płockiej został biskup pomocniczy diecezji lubelskiej Zygmunt Kamiński. Jednocześnie został jej koadiutorem z prawem następstwa po ordynariuszu płockim, 64-letnim wówczas bp. Bogdanie Sikorskim, kierującym diecezją od 1964 roku.

Po jego śmierci (która nastąpiła w 1988 roku) bp Kamiński został nowym ordynariuszem. Z kolei 1985 roku administratorem apostolskim „sede plena” diecezji warmińskiej został biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz. Miało to związek z poważną chorobą ordynariusza warmińskiego bp. Jana Obłąka, który objął rządy w diecezji zaledwie trzy lata wcześniej.

Po jego śmierci w 1988 roku bp Piszcz został mianowany ordynariuszem. Obecnie metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś został administratorem apostolskim „sede plena” diecezji kaliskiej w związku z trwającym dochodzeniem w sprawie ordynariusza tej diecezji Edwarda Janiaka.

msl/ Polsat News, KAI