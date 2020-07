Nastolatkowie śmiertelnie pobili bezdomnego. Nagrali jak umierał

Dwoje nastolatków z Cadmen (New Jersey, USA) - 15-latek i 17-latka - zostało oskarżonych o zabójstwo pierwszego stopnia. Z ustaleń policji wynika, że śmiertelnie pobili 63-letniego bezdomnego, a umierającego nagrali telefonem komórkowym.

Poważnie rannego 63-letniego Bobbyego J. Hilla Juniora znaleziono w jednej z uliczek w Cadmen w stanie New Jersey, o północy 25 czerwca. Mężczyzna miał rozległe obrażenia głowy. W stanie krytycznym przewieziono go do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

Nagrali pobitego komórką

Ustalenie sprawców pobicia zajęło funkcjonariuszom niecały tydzień. W tym czasie policjanci dotarli do nagrań z kamer monitoringu, na których widać, jak za mężczyzną podążają dwie młode osoby. W pewnym momencie idą za nim do bocznej alejki. Kamera nie uchwyciła jednak momentu napaści. Kilka minut później domniemani sprawcy wychodzą z alejki i oddalają się w nieznanym kierunku.

Policjanci ustalili, że osoby z nagrań to 15-latek i 17-latka. Para została zatrzymana. Funkcjonariuszom udało się odzyskać usunięte nagranie z telefonu jednego z nastolatków. Widać na nim pobitego 63-latka.

Z uwagi na wiek zatrzymanych, śledczy nie ujawniają ich danych osobowych. Nie ujawniono również daty pierwszej rozprawy. Śledztwo jest w toku.

bas/prz/ ABC News