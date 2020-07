Morawiecki rozmawiał z Merkel. Tematem m.in. pieniądze z Brukseli

O rozmowie Morawieckiego i Merkel poinformowała polska kancelaria premiera na Twitterze.

🇵🇱🇩🇪 PM @MorawieckiM had a telephone call with the German Chancellor Angela Merkel. The issues regarding the Multiannual Financial Framework and the Recovery Instrument were discussed. #MFF #RecoveryFund pic.twitter.com/wq7ZPTbbdp — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) July 1, 2020

Morawiecki: 700 miliardów złotych dla Polski

W połowie czerwca Morawiecki w wywiadzie dla polsatnews.pl mówił, że unijny Fundusz Odbudowy Gospodarki "będzie służył odbudowie całej Europy, a nie tylko strefy euro".

- Najważniejsze jest to, by zasada podziału środków była sprawiedliwa i solidarna. Do tego sprowadza się naszym zdaniem reguła, według której państwa z niższym PKB dostaną relatywnie więcej pieniędzy - tłumaczył.

Z kolei 19 czerwca Morawiecki mówił, że około 700 mld złotych dla Polski może trafić z Unii Europejskiej w latach 2021-27 po nowej propozycji projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy i z budżetu unijnego na te lata.

ZOBACZ: Morawiecki po unijnym szczycie: 700 mld złotych na ratunek gospodarki

Wytłumaczył, że podana przez niego kwota to przeliczenie 160 mld euro przysługujących Polsce, z proponowanej kwoty 760 mld euro dla wszystkich krajów z Europejskiego Funduszu Odbudowy plus kwoty wynikające z wieloletnich ram finansowych. Według niego w lipcu lub sierpniu jest szansa na domknięcie negocjacji w tej sprawie.

"Tymczasowy" budżet Unii Europejskiej na przyszły rok

Kilka dni później Komisja Europejska zaprezentowała projekt budżetu na 2021 rok. Jest to wstępna propozycja, ponieważ europejscy urzędnicy liczą na to, że przywódcy zrzeszonych w Unii państw porozumieją się co do kształtu budżetu na kolejne siedem lat.

WIDEO - [PILNE] Samolot spadł na Bemowie w Warszawie. Strażacy odnaleźli czworo poszkodowanych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl