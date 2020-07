Duda: obecność żołnierzy USA w Polsce to znak przyjaźni

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko prezydent Duda spotkał się w środę z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, którzy brali udział w ćwiczeniu Defender-Europe 20 Plus. Prezydentowi towarzyszył minister obrony Mariusz Błaszczak.

Prezydent podziękował dowództwu poligonu w Drawsku i wszystkim dowódcom za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń, poprzez zachowanie norm sanitarnych i zabezpieczenie żołnierzy przed epidemią koronawirusa. Przypomniał, że ćwiczenia żołnierzy były zmodyfikowane ze względu na epidemię.

"Znak przyjaźni polsko-amerykańskiej"

- Obecność żołnierze armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i ich wspólne z naszymi polskimi żołnierzami uczestnictwo w ćwiczeniach jest bez wątpienia znakiem - z jednej strony przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale z drugiej strony także wyraźnym znakiem rzeczywistej amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie, także w naszej części świata - ocenił Duda.

Według prezydenta, jest to także potwierdzenie "misji, którą Stany Zjednoczone przyjęły na siebie po II wojnie światowej, którą z powodzeniem przez cały ten czas realizują, zapewniając pokój wolnemu światu".

ZOBACZ: Efekt spotkania Duda-Trump. Znamy treść wspólnej deklaracji przywódców

- Cieszę się, że po wejściu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także już wcześniej, w czasie wspólnych operacji militarnych poza granicami naszego kraju, polscy żołnierze ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi niosą pokój, wykonują ważne zadanie, dziś także dla wzmacniania bezpieczeństwa naszego kraju, mojego kraju Polski - mówił prezydent.

"Plany GRP zatwierdzone"

- Z kwatery głównej NATO przyszła wiadomość, że plany GRP, tzw. stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny, zostały sojuszniczo zatwierdzone - poinformował Duda.

ZOBACZ: Rzecznik Putina: wzmocnienie sił NATO na terenie Polski jest dla nas zagrożeniem



- Cieszę się z tego bardzo, bo to ostateczne wojskowe, można powiedzieć, techniczne zatwierdzenie politycznych decyzji, które były podjęte w czasie ostatniego szczytu NATO w Londynie w grudniu 2019 roku - dodał.

Ćwiczenie Defender-Europe 20 Plus, które trwało do 19 czerwca, było efektem modyfikacji dwóch ćwiczeń, których skalę i scenariusze zmieniono z powodu pandemii: Defender-Europe 20, które miało być największą od 25 lat operacją przerzutu żołnierzy i sprzętu z USA do Europy, oraz Allied Spirit, planowanego początkowo na maj.

Kampanijne plany



Andrzej Duda środę rozpoczął wizytą w Drawsku Pomorskim. Następnie spotka się z mieszkańcami Złotowa oraz Czarnkowa. Dzień zakończy w miejscowości Człopa.