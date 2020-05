Dzień Strażaka inny niż zwykle. "Najważniejsza akcja ratownicza rozgrywa się teraz"

Minister skierował do funkcjonariuszy, druhów i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej list, w którym przypomniał, że dotychczas w Międzynarodowy Dzień Strażaka odbywały się liczne uroczystości i spotkania, które podkreślały wagę służby strażaków i podsumowały akcje i dokonania minionego roku.

ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

"W tym roku 4 maja jest inny, ponieważ ani moje spotkanie z wami, ani większość zaplanowanych obchodów tego święta nie odbędzie się. Jak wszyscy wiemy, wynika to z faktu, że najważniejsza być może akcja ratownicza naszych czasów, w której uczestniczą wszystkie formacje mundurowe, także wy, rozgrywa się właśnie teraz - w tych dniach. Jest nią oczywiście walka z trwającą epidemią" - napisał szef MSWiA w liście opublikowanym w poniedziałek przez resort.

"To od was zależy los innych"

Kamiński podkreślił, że służba strażacka to szczególny wybór życiowej ścieżki. "Wymaga ona od was pełnego poświęcenia dla drugiego człowieka. To od was zależy los osób, które znalazły się w pewnym momencie swojego życia w sytuacji kryzysowej - uległy wypadkowi albo są ofiarami niszczycielskiego żywiołu" – napisał.

"Głęboko wierzę, że nikogo w Polsce nie trzeba przekonywać, jak ogromna jest Wasza rola. Potwierdzają to również liczne badania opinii publicznej, mówiące o zaufaniu do Waszego zawodu. Tylko w ostatnich tygodniach wykazaliście się wielkimi zasługami w walce z epidemią, a także zmagaliście się z żywiołem ognia, trawiącym lasy i łąki w całej Polsce m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dziękuję wam za to zaangażowanie w imieniu wszystkich Polaków" - czytamy w liście szefa MSWiA.

"Rząd będzie zawsze wspierał waszą formację"

Kamiński życzył strażakom przede wszystkim bezpiecznej służby. "Choć wiąże się ona z licznymi zagrożeniami i dużym ryzykiem, mam nadzieję, że każda akcja, do której wyjedziecie, zakończy się dla was szczęśliwym powrotem do domów. Czekają tam na was przecież wasze rodziny, którym także należą się podziękowania za świadomość wagi Waszej służby i akceptację drogi, którą wybraliście" – dodał.

ZOBACZ: Kot zatrzasnął lokatorów na balkonie. Musieli interweniować strażacy

"Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom PSP, pracownikom cywilnym PSP, druhnom i druhom OSP życzę dużo wytrwałości w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Zapewniam państwa, że nasz rząd będzie zawsze wspierał waszą formację i jej rozwój. Mam nadzieję, że okazja do najbliższego osobistego spotkania i podziękowań za wasz trud nadarzy się jak najszybciej. Niech św. Florian, wasz patron, ma was w swojej opiece" - podkreślił minister.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

WIDEO - Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka. To już czwarta doba Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP