Ta przejażdżka mogła skończyć się tragicznie. Internauci krytykują policję

Policjanci natknęli się na nietypowy "zaprzęg" podczas służby w miniony piątek, jadąc krajową "dwunastką".

"Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że na wozie przebywała kobieta, która trzymała małe dziecko, a obok siedział kilkuletni chłopczyk. Przejażdżka taką furmanką nieprzystosowaną do przewozu osób w przypadku gwałtownego hamowania, czy kolizji mogłaby skończyć się tragicznie" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

PRZEJAŻDŻKA, KTÓRA MOGŁA ZAKOŃCZYĆ SIĘ TRAGEDIĄ. NA WOZIE MAŁE DZIECI



Mężczyzna na wozie przewoził 2. małych wnucząt i żonę.Policjanci zatrzymali mu dowód rejestracyjny i prawo jazdy, a do sądu skierują wniosek o ukaranie w związku z wykroczeniem drogowym.https://t.co/enfmSrvUsP pic.twitter.com/noJbioWDBU — Marcin Maludy 🇵🇱 💯 (@Marcin_Maludy) June 30, 2020

Wóz nie posiadał ani świateł, ani kierunkowskazów. Podczas kontroli okazało się z kolei, że traktor nie ma ważnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny, a za przewożenie osób na przyczepie nieprzystosowanej do przewozu osób, zatrzymano mu prawo jazdy. Funkcjonariusze planują skierować wniosek o ukaranie kierowcy do sądu.

"Podczas prac polowych zdarzają się wypadki, na skutek których dzieci doznają obrażeń. Często do tragicznych w skutkach zdarzeń dochodzi podczas pracy z niebezpiecznymi maszynami. Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci, zwróćmy uwagę, gdzie przebywają oraz w jakich miejscach się bawią nasze pociechy" - apelują funkcjonariusze.

Wojciechowski: przejeździłem tak całe dzieciństwo



Nagranie z całej sytuacji zmieścił na Twitterze Marcin Maludy - rzecznik prasowy Lubuskiej Policji. Internauci w komentarzach przekonywali, że "jeździli tak całe dzieciństwo" i "nic im nie jest".

"Nie wiem, co w tym złego", "mam nadzieję, że sąd będzie mądrzejszy od was i odda prawko", "dobrze, że w PRL-u nie było takiej drogówki. Gdyby była 90 proc. rolników by chyba siedziała" - to niektóre z komentarzy krytykujących policję.

Ja też podobnie przejeździłem całe dzieciństwo, na furmankach i wozach drabiniastych, a potem nawet gorzej - jako dorosły już człowiek podobnie woziłem swoje dzieci. Z jedną różnicą - wóz ciągnął nie traktor tylko koń. — Janusz Wojciechowski (@jwojc) June 30, 2020

"Ja też podobnie przejeździłem całe dzieciństwo, na furmankach i wozach drabiniastych, a potem nawet gorzej - jako dorosły już człowiek podobnie woziłem swoje dzieci. Z jedną różnicą - wóz ciągnął nie traktor tylko koń" - skomentował Janusz Wojciechowski, europejski komisarz ds. rolnictwa.

Na uwagę komentującego, że koń jest bardziej niebezpieczny niż ciągnik, bo nie można go wyłączyć, Wojciechowski odpowiedział: "koń nie ma hamulca ale ma rozum. Duży rozum. I w odróżnieniu od na przykład wielu kierowców - zawsze jest trzeźwy".

