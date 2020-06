Zmarł dwulatek, który wpadł pod traktor. Jego ojcu grozi więzienie

Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem 3 czerwca. Według wstępnych ustaleń dwulatek jeździł z ojcem ciągnikiem po polu. W pewnym momencie drzwi pojazdu otworzyły się, a dziecko wypadło wprost pod jego koło.

Przybyłym na miejsce ratownikom medycznym udało się przywrócić dziecku funkcje życiowe. Śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala w Gdańsku. Jego stan był ciężki - informował "Express Kaszubski".

Chłopca nie udało się uratować

- Mimo prowadzonej przez lekarzy walki o życie dziecka, w poniedziałek po południu chłopiec zmarł - powiedziała polsatnews.pl podkom. Aleksandra Drewa z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo w tej sprawie pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Rejonowej.

Informacje o śmierci dziecka potwierdziła również rzeczniczka szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Katarzyna Brożek. - Rodzina nie życzy sobie udzielania jakichkolwiek informacji na ten temat - dodała.

Ojciec dwulatka był trzeźwy. Grożą mu trzy lata więzienia. - Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 155 KK o nieumyślne spowodowanie śmierci - przekazała podkom. Drewa.

Dzieci nadal jeżdżą traktorami

Dzień po tragicznym wypadku reporterzy "Wydarzeń" pojechali do Łyśniewa Sierakowickiego. W pobliżu miejsca, gdzie chłopiec wpadł pod koło ciągnika, zauważyli inny traktor. Mężczyzna, który go prowadził, pozwolił wsiąść do kabiny dwojgu dzieci. Jedno z nich miało kilka lat.

Polsat News Kamera uchwyciła, jak w kabinie traktora jechał zarówno rolnik, jak i dwoje dzieci

Kamera "Wydarzeń" nagrała również, jak małe dziecko biega po polu, na którym pracują maszyny rolnicze.

Polsat News Dzień po wypadku, inne dziecko biegało wokół maszyn rolniczych podczas prac polowych

Ponad 2,7 tys. wypadków na roli w 2020 r.

Statystykę o wypadkach rolników przy pracy podał KRUS. W I kwartale 2020 r. zgłoszono 2 751 zdarzeń. To o 681 (19,8 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w kategorii "przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu" oraz "upadek przedmiotów".

