"Wynik Andrzeja Dudy najlepszy od 20 lat". Müller zdradził, co z bonem turystycznym

- Za kanalizację w stolicy odpowiada prezydent Rafał Trzaskowski, a nie rząd. Warto inwestować w projekty systemowe, nie tylko w to co na zewnątrz, ale to co w środku - ocenił rzecznik rządu odnosząc się do ulewy, która po godz. 16 w poniedziałek przeszła nad Warszawą. Zalane zostały liczne ulice i place, w tym kluczowe ciągi komunikacyjne, jak Wisłostrada, Plac Trzech Krzyży czy drogi dojazdowe na Powiśle oraz Lotnisko Chopina.

Wideo: "Trzaskowski często zmienia zdanie, ciężko mu ufać"

"W tej roli króluje Trzaskowski"

- W tej roli ostatnio dosyć mocno w internecie króluje Rafał Trzaskowski - wskazał rzecznik rządu pytany o ewentualne podobieństwa pomiędzy kandydatami PiS a Konfederacji.

Jego zdaniem, wyborca, który głosował na Krzysztofa Bosaka lub Szymona Hołownię "musi zadać sobie pytanie, czy woli współpracę, czy kłótnie między prezydentem a rządem".

Komentując oficjalne wyniki PKW Müller mówił, że prezydent Andrzej Duda "uzyskał najlepszy wynik w I turze wyborów prezydenckich od 20 lat". - Andrzejowi Dudzie brakuje nieco ponad 6,5 punktów proc. poparcia, natomiast Trzaskowski musi zdobyć 20 punktów proc. - zwrócił uwagę rzecznik rządu.

"Ciężko ufać takiej osobie"

- Program wyborczy Andrzeja Dudy jest znany od dawna i przewiduje inwestycje. Rafał Trzaskowski często zmienia zdanie. Ciężko ufać takiej osobie, za którą stoi cały aparat PO - dodał.

Piotr Witwicki pytał czy prezydent zaproponuje nowe świadczenie socjalne. -Program wyborczy jest już opublikowany - powiedział gość "Graffiti".

- Najpóźniej, jeżeli proces legislacyjny skończy się później niż byśmy sobie tego życzyli, to koniec lipca jest realny - w taki sposób rzecznik rządu odniósł się do pytania o bon turystyczny. - Senat opozycyjny może blokować - dodał.

msl/ Polsat News