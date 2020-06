Nie działa strona MSZ. Wyborcy z zagranicy nie mogą się zarejestrować

Do północy Polacy za granicą, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcą zagłosować korespondencyjnie, mają możliwość dopisania się do spisu wyborców przez rządową stronę. Dostaliśmy jednak informacje od wyborców, że od ok. 23:00 strona ewybory.msz.gov.pl nie działa. MSZ poinformowało, że zgłosić można się także przez e-mail.