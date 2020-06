Resort nie wypłaca dodatku za opiekę nad zakażonymi? Wiceminister wyjaśnia

- Tzw. dodatek covidowy wypłacany jest personelowi, który nie udziela świadczeń innym pacjentom niż ci, którzy mają potwierdzone zachorowanie na koronawirusa. Ma to na celu wynagrodzenie temu personelowi odizolowanie od innych możliwości zarobkowania - mówił we wtorek wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński pytany, dlaczego resort nie wypłaca tego dodatki m.in. w krakowskim szpitalu.

Wiceminister zdrowia był pytany, dlaczego resort nie wypłaca tzw. dodatków covidowych personelowi, który pracuje na oddziałach, gdzie także są udzielane świadczenia pacjentom, którzy nie są zakażeni.

- To dodatek wypłacany za to, że personel nie udziela świadczeń innym pacjentom niż ci, którzy mają potwierdzone zachorowanie na Covid-19. Ma to na celu wynagrodzenie temu personelowi odizolowanie od innych możliwości zarobkowania związanych z opieką nad pozostałymi pacjentami. Mówimy więc o tym dodatku w momencie, gdy ktoś nie pracuje z innymi pacjentami. W przypadku, kiedy ktoś udziela świadczeń innym pacjentom, ten warunek nie jest spełniony - wskazał Cieszyński.

Dopytywany czy w ten sposób "personel został podzielony" Cieszyński ocenił, że jest to "nieprecyzyjny" opis sytuacji. - Dodatkowe wynagrodzenie za opiekę nad pacjentami z potwierdzonym koronawirusem otrzymują tylko te osoby, które wykonują pracę w tych warunkach. Ustawa wskazuje, że osoby, które pracują w warunkach z potwierdzoną obecnością Covid-19, nie mogą pracować w innych miejscach - wyjaśnił wiceminister zdrowia.

