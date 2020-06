Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony. Sprawdź, do kiedy

O kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca, wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

Minister Maląg poinformowała w czwartek, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca br. Zasiłek będzie przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia.

- Ważna informacja - podobnie jak do tej pory, jeżeli rodzice lub opiekunowie mimo otwarcia placówki nie będą mogli posłać do niej dziecka, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal będzie im przysługiwało - wyjaśniła szefowa MRPiPS.

Informacja o planowanym wydłużeniu zasiłku została opublikowana również w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dodatkowy zasiłek nie wlicza się w roczną pulę

"Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki oraz w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.” - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

