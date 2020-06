Które kraje są najbardziej przyjazne środowisku?

Jakie państwa są najbardziej przyjazne środowisku? Na podium znalazła się Dania, a tuż za nią kolejno: Luksemburg, Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja, Austria, Finlandia, Szwecja, Norwegia i Niemcy - informuje "Forbes".

Ekologia według Trumpa

Jak się okazało, w tym światowym zestawieniu Stany Zjednoczone zajęły dopiero 24. miejsce. Kraj pod rządami Donalda Trumpa nie znalazł się wśród liderów dbających o ochronę środowiska oraz kontrolę zanieczyszczeń.

"Podczas blokady związanej z COVID-19, amerykańskie agencje federalne złagodziły standardy efektywności paliwowej dla nowych samochodów" - donosił "The Guardian", a to wszystko przy jednoczesnym złagodzeniu przepisów EPA, a także obniżeniu standardów ws. dbania o jakość powietrza i wody.

Wysokie wyniki państw, które brylują w czołówce rankingu, to owoc długofalowej polityki. Ich działania biorą pod uwagę programy mające na celu m.in. ochronę zdrowia publicznego oraz ochronę zasobów naturalnych. Za "zieloną 10" państw Europy znalazły się Japonia (12), Australia (13) oraz Kanada (20).

Z kolei za USA uplasowały się m.in.: Korea Południowa (28), Singapur (39), Argentyna (54) i Brazylia (55).

Polska w rankingu zajęła 37. miejsce. Za Rumunią (32), Węgrami (33), Litwą (35), Łotwą (36), a przed Singapurem (39), Bułgarią (41), Chile (44) czy Serbią (45).

Na szarym końcu rankingu umieszczono Sierra Leone, Afganistan oraz Mjanmę. Niechlubna ostatnia pozycja - numer 180 – przypadła Liberii.

Problemy są wszędzie

Wskaźnik efektywności środowiskowej 2020 (EPI) brał pod uwagę 32 kluczowe kwestie, dotyczące zrównoważonego rozwoju. Docenione miejsca mogą szczycić się "zdrowym środowiskiem oraz witalnością ekosystemu".

- Narody, które prowadzą politykę ochrony środowiska z rozwagą i konsekwencją, oraz zobowiązanie do przestrzegania analiz opartych na danych, przewyższają te, które są bardziej przypadkowe w swoim podejściu do zrównoważonego rozwoju - podkreślił Daniel Esty, profesor Hillhouse ds. prawa i polityki ochrony środowiska w Yale.

Warto jednak zaznaczyć, że nawet państwa, które zostały uznane za przyjazne środowisku, borykają się z problemami ws. ochrony natury. Żaden z krajów nie jest w stu procentach pozbawiony zagrożeń w tej kwestii.

Co jest eko-gwarancją?

Co pomaga w tym, by być bardziej eko? Po pierwsze, liczy się rzec-zywisty udział społeczeństwa w procesie politycznym. Ważna jest również ustrukturyzowana strategia regulacyjna. Istotna jest dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju - debata na temat celów i programów. W całym procesie dużą rolę odgrywa również udział mediów oraz organizacji pozarządowych. Co więcej, podstawą jest zaangażowanie w praworządność.

Dodatkowo gwarancją oznaki ekologicznej polityki jest obecność lasów, a także dzikiej fauny i flory. "Lasy regulują również globalny klimat i zapewniają ważne siedliska dla ponad 80% zwierząt lądowych, roślin i owadów" - jak informował raport z 2018 roku.

Pandemia a ochrona środowiska

Zdaniem naukowców, kryzys związany z pandemią COVID-19, dał wizję tego, jak mogłaby wyglądać nasza planeta z punktu widzenia zrównoważonej ekologii. W trakcie wielkiej społecznej izolacji media nie raz informowały o spadku poziomu zanieczyszczenia czy powrocie dzikiej fauny i flory. Za taki plan - w którym jeszcze kilka miesięcy temu braliśmy udział - przyszłoby nam z kolei zapłacić "straszną cenę pod względem zdrowia publicznego i szkód ekonomicznych".

Pandemia powinna zmotywować nas do działań skierowanych w stronę walki o lepsze jutro matki natury. W trosce o zrównoważoną przyszłość władze krajów muszą zadbać o to, by zmodyfikować swoją politykę. Ich plany powinny być zarazem ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska.

forbes.com