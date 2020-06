Zasłabnięcia w lokalach wyborczych. Reanimowano 80-latka

- Rzeczniczka warszawskiego pogotowia poinformowała, że w niedzielę ratownicy do godzin popołudniowych zanotowali kilkanaście zgłoszeń o zasłabnięciach w lokalach wyborczych i przed nimi – powiedziała.

ZOBACZ: Polska głosuje. Wybory prezydenckie [RELACJA NA ŻYWO]

Wskazała, że jedna z osób, 80-letni mężczyzna, zasłabł i stracił przytomność. - Mężczyzna był reanimowany przez zespół ratownictwa medycznego – podała.

- Został przewieziony na SOR do Szpitala Bielańskiego w stanie ciężkim, w trakcie czynności resuscytacyjnych – dodała.

Nieoficjalnie: śmierć wyborcy

Szef PKW Sylwester Marciniak na konferencji prasowej skomentował pojawiające się w mediach doniesienia o śmierci jednego z wyborców w jednym z warszawskich okręgów wyborczych. Zapewnił, że informacja tak "nie dotarła do PKW".

- Natomiast pamiętam niestety, że tego typu sytuacja zdarzyła się w roku 2015 w czasie wyborów prezydenckich. Mam nadzieje, że to nie okaże się prawdą – mówił Marciniak.

Dodał, że gdyby jednak ta informacja się potwierdziła, to w takiej sytuacji czynności zawsze podejmuje obwodowa komisja wyborcza i komisarz wyborczy, ale nie sądzi, żeby było to podstawą do przedłużenia ciszy wyborczej. - Z punktu widzenia wyborów najistotniejsze jest to, żeby każdy miał możliwość oddania głosów – wyjaśnił Marciniak.

Podkreślił też, że nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to ma nadzieję, że każdy - kto znajduje się w spisie wyborców w tej obwodowej komisji wyborczej - będzie miał możliwość oddania głosu do godz. 21.

bas/ PAP