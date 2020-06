Uszkodzony most, zatopiony wóz strażacki. Dramatyczna sytuacja na Podkarpaciu [WIDEO]

Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca; woda zabierała wszystko, łącznie z samochodami i mostem w miejscowości Manasterz - mówił o piątkowych burzach w regionie rzecznik KPP PSP w Przeworsku mł. bryg. Tomasz Dzień. Podtopiony został również wóz Ochotniczej Straży Pożarnej, który jechał do akcji w Hadlach Szklarskich

IMGW wydał w piątek najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem dla sześciu podkarpackich powiatów. Chodzi o miasto Rzeszów oraz powiaty: rzeszowski, łańcucki, przeworski, leżajski oraz niżański. W pozostałej części województwa obowiązuje alert stopnia drugiego.

Dramatyczna sytuacja w powiecie

Jak przekazał mł. bryg. Tomasz Dzień ze straży pożarnej w Przeworsku, sytuacja w powiecie "jest dramatyczna". "Malutkie cieki wodne przeobraziły się w rwące rzeki, które swoim nurtem zabierały wszystko, łącznie z samochodami i mostem w miejscowości Manasterz" - mówił.

- Straty, jakie będą, będzie można oszacować dopiero po tym, jak woda opadnie. Póki co z punktu widzenia straży pożarnej sytuacja jest w jakiś sposób opanowana - dodał. Jak wskazał, przeprowadzono ewakuację "co najmniej kilkudziesięciu osób", które tego wymagały. - Teraz pozostanie odpompowywanie piwnic, studni, wszystkiego - wymieniał. - Taka sytuacja nigdy nie miała jeszcze miejsca - podkreślił.

Rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja podkreślił z kolei, że "sprzątanie w związku z ulewnymi deszczami potrwa co najmniej dwa dni".

Podkarpaccy strażacy odnotowali dotąd ponad 290 interwencji w związku z pogodą. Najczęściej interweniowali w powiatach: rzeszowskim, przemyskim oraz właśnie przeworskim.

Woda ściągnęła do rowu wóz strażacki

Wiceszef RCB Grzegorz Świszcz podkreślił, że zalane są domy i gospodarstwa, a niektóre drogi są nieprzejezdne. Chodzi m.in. o drogę krajową nr 28 w Birczy oraz drogę wojewódzką nr 835 w Hadlach Szklarskich.

Jak poinformował Marek Jamrozik z Urzędu Gminy Jawornik Polski, podtopiony został również wóz Ochotniczej Straży Pożarnej, który jechał do akcji w Hadlach Szklarskich. - Woda ściągnęła go do rowu - wyjaśnił.

- Sporo domów jest podtopionych, na pewno zerwany jest asfalt na jednym moście, część miejscowości nie ma prądu, bo są uszkodzenia na liniach energetycznych - wymieniał Jamrozik.

Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział wysłanie do powiatu przeworskiego 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą pomagać strażakom m.in. w usuwaniu strat.

pgo/ PAP. polsatnews.pl