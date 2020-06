Fatalna sytuacja po ulewach. Premier rusza na Podkarpacie

Premier Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższej godziny wyruszy samolotem do Rzeszowa, gdzie po popołudniowych gwałtownych ulewach doszło do podtopień domów i zalania dróg - dowiedział się Polsat News. Jeszcze dziś szef rządu odwiedzi miejsca skąd ewakuowani są mieszkańcy. W takiej sytuacji znalazło się ok. 100 osób. W nocy zwołany zostanie sztab kryzysowy.