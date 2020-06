Gwałtowne burze z gradem, alerty hydrologiczne. IMGW ostrzega dziewięć województw

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla woj. lubelskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam opady deszczu wynoszące miejscami od 25 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie burz, z opadami deszczu wynoszącymi miejscami od 10 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Na terenach tych również może spaść grad.

Stan rzek może się podnieść do stanów alarmowych

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia znaczy, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ponadto w części woj. podkarpackiego i małopolskiego obowiązuje hydrologiczny alert drugiego stopnia. Jak wyjaśnił IMGW, na tych obszarach w związku z prognozowanymi opadami deszczu należy spodziewać się wzrostu poziomu wody do strefy stanów wysokich.

"Lokalnie możliwe jest ponowne przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, stanów alarmowych" – informuje IMGW.

Niebezpiecznie także w innych województwach

Wydano także alert hydrologiczny pierwszego stopnia dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Tam – po opadach deszczu – na mniejszych rzekach i w dorzeczach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Z kolei w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

wka/ PAP, polsatnews.pl