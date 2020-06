Tony śmieci wysypane na drogę powiatową. Hałda zablokowała ruch

Jak poinformował portal lubinextra.pl odpady miały prawdopodobnie trafić na teren znajdującego się w okolicy, zamkniętego od kilku lat, wysypiska w Parszowicach lub do spalarni odpadów.

Hałda zabokowała ruch

Śmieci z nieznanych powodów zostały jednak wyrzucone na środku drogi powiatowej łączącej Parszowice z Wielowsią.

- To jest przerażające z dwóch powodów. Jest to ogromna hałda odpadów, a po drugie zostały one wysypane na jezdnię na takiej wysokości, że kierowca jadący w nocy mógłby nie zobaczyć, a na pewno nie spodziewałby się takiej przeszkody na drodze. Sposób wysypania tych odpadów stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dla uczestników ruchu - powiedział portalowi miedziowe.pl obecny na miejscu zdarzenia Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury i transportu Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Sterta z zakładu przetwarzania?

Lokalne media opisują, że śmieci te są sprasowane i częściowo przetworzone, więc wszystko wskazuje na to, że pochodzą najprawdopodobniej z zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów.

- Tu się może znajdować wszystko od jakichś szczątków materiałów, po części organiczne, ziemię, fragmenty materiałów budowlanych. Wszystko wymieszane - dodał Rosik.

Droga przez kilka godzin była zablokowana. Sprawą zajmuje się policja.

Koszt uprzątnięcia i wywiezienia odpadów szacuje się na co najmniej kilka tysięcy złotych.

