Przywieźli śmieci do lasu, a tam fotopułapka

Nagranie z nieudanej akcji obejrzeć można na Twitterze Lasów Państwowych. Fotopułapka zarejestrowała, jak trzech mężczyzn przywiozło i usiłowało rozładować przyczepę pełną zmieszanych odpadów. Śmieci były na przyczepie tak ubite, że musieli pomagać sobie widłami.

#Śmieci w lesie to niestety opowieść, która uparcie nie chce się skończyć ☹️Same się jednak do tego lasu nie przywożą - a tu już nie jesteśmy bezbronni 🙂 Fotopułapki, takie jak ta w #NadleśnictwoŚnieżka, pomogły już wykryć i ukarać wielu "bohaterów" takich filmów 😀 pic.twitter.com/Sr9Esvb9ia — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) June 6, 2020

Jaka kara grozi za podobne działanie? "Na miejscu Straż Leśna może wystawić mandat 500 zł za śmiecenie i kolejny 500 zł za wjazd do lasu. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, to sąd może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. No i oczywiście pozostaje też obowiązek posprzątania po sobie" - informują Lasy Państwowe.

#Zabierz5zlasu

Z infografiki dołączonej do nagrania dowiadujemy się, ile czasu trwa rozkład poszczególnych odpadów. W przypadku papieru jest to kilka tygodni, foliowa reklamówka rozkłada się około 15 lat, a plastikowa butelka - nawet 450 lat. Natomiast styropianowe kubki nie rozkładają się wcale.

Śmieci w lesie są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Mogą przyczynić się do powstania pożaru, powodują skażenie wód, w tym wody pitnej, a także gleby. Uwalniają do atmosfery trujące substancje, sprzyjają rozwojowi bakterii i niebezpiecznych grzybów. I - co nie mniej ważne - szpecą leśny krajobraz.

ZOBACZ: Od opadów z uboju po plastikowe butelki. Leśnicy walczą z masą śmieci

"Co roku wywozimy z lasów ponad 100 tys. m3 śmieci. Każdy jednak może zrobić dla lasu coś dobrego we własnym zakresie - pamiętajcie o akcji #Zabierz5zLasu i gdy natraficie w lesie na jakieś śmieci - w miarę możliwości weźcie je ze sobą" - apelują Lasy Państwowe.

Co roku wywozimy z lasów ponad 100 tys. m3 śmieci, wydając na ten cel ok. 20 mln zł 😯Każdy jednak może zrobić dla lasu coś dobrego we własnym zakresie - pamiętajcie o akcji #Zabierz5zLasu i gdy natraficie w lesie na jakieś śmieci - w miarę możliwości weźcie je ze sobą 🙂 pic.twitter.com/onvNm0nmju — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) June 6, 2020

Śmieci zebrane w lasach w 2017 roku wypełniłyby 1000 wagonów kolejowych. Koszt poniesiony z tego tytułu przez Lasy Państwowe to blisko 20 mln zł.

WIDEO - Policjanci przyszli do księdza, ale to on ich przepytywał. Rzecznik komentuje nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ml/ polsatnews.pl