Prezydent: to będzie bardzo intensywny dzień, pełen spotkań

- To będzie dzień bardzo intensywny, pełen spotkań, ale to jest znak firmowy mojej prezydentury - powiedział w piątek rano w Kole (woj. wielkopolskie) prezydent Andrzej Duda, który w ostatni dzień kampanii wyborczej odwiedzi łącznie trzy województwa.

Odwiedził mleczarnię i piekarnie

Zapytany o to jak zamierza wykorzystać ostatnie godziny kampanii wyborczej podkreślił, że intensywnie. - Tuż po godz. 6 rano przyjechaliśmy tutaj, więc ten dzień zaczyna się bardzo wcześnie. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom Koła, którzy tutaj przyszli, żeby się ze mną przywitać – powiedział.

W piątek tuż po godz. 6 rano prezydent Duda przyjechał do wielkopolskiego Koła, gdzie odwiedził miejscową spółdzielnię mleczarską. Głowę państwa przywitało ok. 50 sympatyków, w tym lokalni politycy PiS. Prezydent podkreślił, że połowa produktów wytwarzanych w OSM Koło jest przeznaczona na eksport.

- To jest chyba jeden z bardziej prężnie działających w Polsce zakładów mleczarskich (...) bardzo się cieszę, że polskie zakłady tego typu nie tylko trwają, ale przede wszystkim, że się rozwijają i mogą walczyć o laur pierwszeństwa z najlepszymi. Chciałbym, żeby nasz kraj tak się rozwijał i chciałbym, żebyśmy także w ten sposób budowali potencjał naszego rolnictwa i naszego rynku rolnego - zaznaczył prezydent.

Prezydent następnie odwiedził piekarnie w miejscowości Wierzbinek.

Koniec objazdu w Małopolsce

W piątek, w ostatnim dniu kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich starający się o reelekcję Andrzej Duda odwiedzi Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę.

Ok. godz. 8.30 prezydent pojawił się na targowisku w Koninie, skąd uda się do Mikstatu na południu regionu.

Po Wielkopolsce Andrzej Duda pojedzie na Śląsk, gdzie spotka się z mieszkańcami Krzepic, Rybnika i Skoczowa. Prezydent zakończy objazd po kraju w Małopolsce, w Starym Sączu, gdzie ok. godz. 23 spotka się z mieszkańcami miasta.

Wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio czy drogą korespondencyjną. Głosowanie będzie się odbywać w godzinach 7-21.

