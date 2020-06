Premier w ośrodku treningowym Legii Warszawa. "Przed polską piłką jeszcze lepsza przyszłość"

Podczas konferencji prasowej w Książenicach, gdzie powstaje ośrodek szkoleniowy Legii Warszawa, premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że inwestycje w tego typu obiekty są niezwykle ważne. - To jest nasza droga do sukcesu polskiego sportu - podkreślił.

- Widzę, że przed polską piłką jeszcze lepsza przyszłość. Żeby grać w piłkę, dawać radość kibicom, Polakom, trzeba włożyć serce. Ale oprócz tego potrzebne jest też wsparcie profesjonalnej kadry trenerskiej i oczywiście wsparcie techniczne, wsparcie w budowaniu tych umiejętności według najlepszych wzorców. To, co tu widzimy, to jest właśnie najwyższa półka tych osiągnięć kształcenia młodych piłkarzy - powiedział szef rządu.

Jak poinformował, przez ostatnich kilka lat w podobny sposób dofinansowane zostało ok. sześciu tysięcy tego typu obiektów sportowych. - Jestem przekonany, że dzięki takim właśnie ośrodkom, jak ten pod Warszawą, Legia i wiele innych klubów (...) będą mogły nie tylko tworzyć coraz bardziej doskonałą infrastrukturę do kształcenia, ale będziemy mogli się cieszyć, radować, być dumni z tego, że nasi piłkarze będą podbijać boiska, ale - uwaga - nie zachodnie boiska, tylko będą chcieli zostać tutaj. Że kluby polskie będą święciły triumfy w Lidze Europy i Lidze Mistrzów - dodał Morawiecki. Sześć boisk Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne. - Nie udałoby się tego zrobić, gdyby nie było współpracy na wielu poziomach, gdyby nie było wsparcia od instytucji państwowych, za co dziękuję. To jest projekt transformacyjny dla Legii, ale także dla polskiej piłki. Wierzę głęboko w to, że z tego ośrodka i temu podobnych będą wychodzić piłkarze, którzy będą godnie reprezentować Polskę - podkreślił prezes Legii Dariusz Mioduski. Wartość inwestycji to ponad 80 mln złotych. Klub otrzymał 12,2 mln złotych ministerialnych dotacji. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego. Oficjalne otwarcie w lipcu - Jest to projekt nie tylko sportowy. Jest to projekt, który ma wymiar edukacyjny w szerszym znaczeniu. Nasi wychowankowie będą uczeni języków obcych, jak odpowiednio się odżywiać, jak korzystać z nowoczesnych technologii. Oni mają wyjść stąd, niezależnie od tego czy będą najlepszymi piłkarzami, jako ludzie wyedukowani, gotowi do funkcjonowania w nowoczesnym świecie - dodał Mioduski. ZOBACZ: Piłkarz reprezentacji Polski zakażony koronawirusem Przed stworzeniem projektu przedstawiciele Legii wizytowali ponad 30 obiektów treningowych w całej Europie, m.in. Barcelony, Realu Madryt, Bayernu Monachium, Chelsea Londyn i Ajaxu Amsterdam. Oficjalne otwarcie ośrodka ma nastąpić 20 lipca, dzień po zakończeniu sezonu 2019/20 ekstraklasy. Blisko zdobycia mistrzostwa jest Legia, która na pięć kolejek przed końcem prowadzi w tabeli i ma 11 punktów przewagi nad broniącym tytułu Piastem Gliwice i Lechem Poznań.

