Premier: Trzaskowski razem z Tuskiem zabrali OFE

- Trzaskowski razem z Tuskiem chcieli euro, razem z Tuskiem chcieli wiek emerytalny, razem z Tuskiem zabrali Polakom OFE, razem z Tuskiem nie zrobili nic dla cyfryzacji Polski. Pokazali, że nie mają planu dla Polski. Stąd ten program, który ukrywali do ostatnich dni. Wstydzili się go - mówił w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki.

Bogdan Rymanowski pytał o wpis byłego premiera Donalda Tuska, którzy napisał na Twitterze: "Nie zostawili czasu i miejsca na ważenie argumentów i programowe spory. Postawili przed prostym wyborem: prawda albo kłamstwo, szacunek albo pogarda, duma albo wstyd. Nikt nie może dłużej udawać, że nie wie, o co chodzi. W niedzielę niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie".

Nie zostawili czasu i miejsca na ważenie argumentów i programowe spory. Postawili przed prostym wyborem: prawda albo kłamstwo, szacunek albo pogarda, duma albo wstyd. Nikt nie może dłużej udawać, że nie wie, o co chodzi. W niedzielę niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 26, 2020

- Premier Tusk mówi o pogardzie, a razem z Palikotem wymyślił przemysł pogardy. To doprawdy ironia losu, że on dzisiaj ma czelność wypowiadać się w tej kwestii. Jego metody były znane, a metody Trzaskowskiego, który był wychowankiem Tuska są bardzo podobne. Ci sami doradcy, te same triki, ta sama retoryka, tylko scenografia się zmieniła - ocenił szef polskiego rządu.

"Wczoraj mówił co innego"

Na uwagę Bogdana Rymanowskiego, że kandydat KO na prezydenta podkreśla, że nie ma mowy o tym, by zostało cofnięte 500 plus, premier odparł, że "jeszcze wczoraj mówił coś zupełnie innego".

ZOBACZ: 86 proc. uprawnionych chce zagłosować. Zobacz najnowszy sondaż wyborczy

- Jeszcze wczoraj podniesienie wieku emerytalnego to był dla niego wysiłek modernizacyjny i katastrofa budżetowa. Jeszcze wczoraj nie pamiętał, że był posłem, który głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś głosuje przeciwko, to co to znaczy? To znaczy, że jest za podniesionym wiekiem wbrew woli Polaków - wskazał Morawiecki.

- Razem z Tuskiem zabrali OFE i o tym należy przypomnieć, bo to były też czasy, kiedy Trzaskowski za to odpowiadał - zwrócił uwagę premier.

"To nie tylko kompromitacja Trzaskowskiego"

- Ten program, który został zaprezentowany przez pana Trzaskowskiego, to nie jest tylko kompromitacja pana Trzaskowskiego i masa plagiatów, bo inni kandydaci - pan Władysław Kosiniak-Kamysz i inni kandydaci powiedzieli, że on im podbiera różne punkty, ale to jest kompromitacja Platformy Obywatelskiej, czyli formacji politycznej pana Trzaskowskiego. Ponieważ mieli pięć lat, o których pan redaktor powiedział, na przedstawienie dobrego, spójnego programu - mówił premier.

Zadeklarował, że nad takim programem by się pochylił. - Dzisiaj wszyscy się śmieją z tego, co zostało zaprezentowane - dodał. W tym kontekście wymienił deklarację, że nie będzie podwyżek za wywóz śmieci, a to się w Warszawie wydarzyło.

WIDEO: premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"

Program Trzaskowskiego pt. "Nowa solidarność" ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl. W programie omówione zostały następujące zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. Poszczególne fragmenty propozycji wyborczej Trzaskowskiego poświęcono też: Polkom, osobom młodym, rodzinie, seniorom, równości i tolerancji, organizacjom pozarządowym, kulturze, mediom publicznym, nauce oraz internetowi.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski opublikował program wyborczy

W programie jest ponadto mowa o wsi, klimacie i ochronie środowiska, "zielonym ładzie dla Polski", tańszej i efektywnej gospodarce odpadami oraz ładowi w przestrzeni. W rozdziale poświęconym państwu i wspólnocie można przeczytać o propozycjach budowy "państwa dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości", Polsce, jako "liderze Europy", "polityce zagranicznej dla obywatelek i obywateli" oraz o obronności i bezpieczeństwie.

WIDEO - Autobus miejski spadł z mostu w Warszawie. Relacja reportera Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News