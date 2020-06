Rafał Trzaskowski opublikował program wyborczy

W czwartek wieczorem na stronie Trzaskowski2020.pl opublikowany został program wyborczy kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Program składa się z trzech rozdziałów: "My i nasi najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota".

We wstępnie swego programu Trzaskowski pisze m.in., że "pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie". "Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik - naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota" - podkreśla obecny prezydent stolicy.

Więcej samodzielności finansowej dla samorządów

Trzaskowski zapowiada m.in. więcej finansowej samodzielności dla samorządów.

"Zaproponuję wyższy udział samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych" - czytamy.

Na napisanie programu, tak jak np. na zebranie podpisów, miałem najmniej czasu ze wszystkich kandydatów. Prezentowałem pomysły etapami. Teraz wszystkie znajdziecie w jednym miejscu. Oto mój program – #NowaSolidarność: https://t.co/zdSRksuJtS #Trzaskowski2020 #SilnyPrezydent — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 25, 2020

Nie zabrakło również słów krytyki pod adresem rządu.

"Rząd ukrywa prawdę o stanie finansów publicznych przed obywatelami. Będę patrzył władzy na ręce i interweniował w przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa, niejasności w oświadczeniach majątkowych wysokich urzędników rządowych, w przypadkach omijania zamówień publicznych czy ukrywania sposobu wydatkowania środków publicznych" - napisano.

"Leczenie od ręki", równość i tolerancja

W programie omówione zostały też następujące zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. Poszczególne fragmenty propozycji wyborczej Trzaskowskiego poświęcono też: Polkom, osobom młodym, rodzinie, seniorom, równości i tolerancji, organizacjom pozarządowym, kulturze, mediom publicznym, nauce oraz internetowi. ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: Trzaskowski bierze "punkt po punkcie" z mojego programu Mowa w programie jest ponadto o wsi, klimacie i ochronie środowiska, "zielonym ładzie dla Polski", tańszej i efektywnej gospodarce odpadami oraz ładowi w przestrzeni. W rozdziale poświęconym państwu i wspólnocie można przeczytać o propozycjach budowy "państwa dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości", Polsce, jako "liderze Europy", "polityce zagranicznej dla obywatelek i obywateli" oraz o obronności i bezpieczeństwie.

ac/ PAP, polsatnews.pl