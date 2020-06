- W ogóle nie powinno być żadnego wieku emerytalnego. To jest jakiś skandal i logiczny, i wolnościowy - powiedział kandydat na prezydenta Stanisław Żołtek w rozmowie Grzegorzem Kępką. Polityk stwierdził też, że każdy Polak powinien mieć dostęp do broni.

Żółtek w rozmowie z Polsat News przyznał, że "przeszedł przez świat różnymi zawodami". Mówił, że jest politykiem, ale wcześniej był przedsiębiorcą, ale też pracownikiem fizycznym i "kopał rowy", uczył również matematyki.

"Ja nie uczestniczę w sondażach"

Pytany o sondaże prezydenckie, według których nie może liczyć na wysokie poparcie odparł, że "nie zna sondaży". - Jeśli kogoś się pytają o sześciu ludzi, na którego by zagłosowali, a mnie nie wymieniają, no to ja nie uczestniczę w sondażach - wyjaśnił.

Dodał, że prowadzi kampanię w internecie m.in. z powodu pandemii koronawirusa, ale również z dwóch innych powodów. - Jeden taki, że ja - w przeciwieństwie do innych kandydatów - nie mam tych pieniędzy przyznawanych z dotacji partii politycznych. Tych kradzionych innym ludziom. Muszę prywatne pieniądze swoje włożyć, więc nie stać mnie na jakieś wielkie kampanie, bilbordy - mówił. Według Żółtka do robienia wieców wyborczych potrzebna jest także telewizja. - Ja nie mam swojej telewizji tak jak PiS, jak Platforma Obywatelska - dodał.

Menelowe +, podatki i LGBT

Reporter Polsat News pytał też Żółtka o jego słowa podczas debaty w telewizji publicznej, gdzie mówił o wprowadzeniu programu "Menelowe + ". Żółtek stwierdził, że już wcześniej używał tego sformowania "próbując ośmieszyć PiS i będąc strasznie wkurzony na to, że on kupuje głosy wyborców za ich własne pieniądze, wymyślając różne programy - czasem jako tako sensowne, a czasem debilne".

Żółtek stwierdził, że chce uwolnić Polskę od "ciężaru biurokracji i potwornych podatków". - W ciągu kilkunastu dni, bo to przygotowane mam, złożyłbym do laski marszałkowskiej projekty ustaw związane z likwidacją podatków dochodowych typu PIT, CIT - powiedział.

Pytany czy użyłby sformowania "ideologia LGBT" odparł, że ona go "nie interesuje". - Niech każdy sobie głosi, co chce. Natomiast nie można tego demonstrować, nie może tam jakimiś marszami, żeby dzieci oglądały co oni chcą, gdzie tam jakie pozycje, takie łóżkowe sprawy. To nie należy do przestrzeni publicznej, to powinno być surowo zakazane, podobnie jak marsze heteroseksualistów - powiedział.

Wiek emerytalny i prawo do broni

- W ogóle nie powinno być żadnego wieku emerytalnego. To jest jakiś skandal i logiczny, i wolnościowy, że jakiś jest wiek emerytalny - mówił Żółtek. - Jak popracuje pięć lat i będę miał 30 lat, płacił na ubezpieczenie, więc dlaczego ktoś ma mi zabronić iść na emeryturę? Wiem o tym, że będę miał niską wtedy, bo mniej czasu wpłacałem, dłużej będę później żył itd. Ale to jest moja wola - dodał.

Według Żółtka wśród podstawowych praw człowieka jest prawo do samoobrony i posiadania broni. - Dzisiaj prawo do broni mają tylko bandyci, porządni ludzie nie mają, w związku z czym jest nieprawdopodobna nierównowaga - dodał.

- Każdy Polak powinien mieć prawo do posiadania broni. Dzięki temu nie tylko będzie się czuł bezpiecznie, nie tylko dzięki temu w Polsce będzie mniej zabójstw, ale też Polak będzie miał większa świadomość i odpowiedzialność nawet w głupich wyborach - powiedział Żółtek.

