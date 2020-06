Obsceniczne zachowanie Polaka zszokowało plażowiczów we Włoszech. Usłyszał zarzuty

Popularna wśród genueńczyków plaża w starej wiosce rybackiej Nervi jest pod stałym nadzorem inspektorów, którzy kontrolują, czy przestrzegane są zasady m.in. zachowania dystansu społecznego, które wprowadzono z powodu epidemii koronawirusa.

Leżał w łodzi z opuszczonymi spodniami

Jedna z agentek pilnujących plaży zauważyła ​​mężczyznę leżącego z opuszczonymi spodniami na łodzi. Był doskonale widoczny zarówno z plaży, jak i drogi biegnącej powyżej niej oraz pobliskich skał.

Kobieta poprosiła o interwencję dwóch mężczyzn, współpracowników, którzy sprawdzali pobliską plażę. Kiedy pracownicy służb porządkowych podeszli do mężczyzny, ten przez cały czas nie przestawał zachowywać się nieobyczajnie. Trzeba było siłą zmusić go do podciągnięcia spodni i zejścia z łodzi.

Przyłapano go już wcześniej

Będący pod wpływem alkoholu 47-latek został przeszukany i doprowadzony do posterunku policji na Piazza Ortiz. Tam okazało się, że został w kwietniu został już przyłapany na podobnej czynności, ale wówczas nie został ukarany.

Włoskie media zauważają, że kilka minut po interwencji służb porządkowych, na plaży, kilka metrów obok miejsca, w którym przebywał Polak, przeszła matka z małym dzieckiem.

Śledczy uznali, że w miejscu, w którym doszło do przestępstwa, zwykle przebywają dzieci i postawili Polakowi zarzuty karne.

