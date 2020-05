Polka aresztowana za bicie 51-letniej podopiecznej z zespołem Downa

O tym, co się działo za ścianami mieszkania w Cecinie we włoskiej Toskanii, rodzinę kobiety z zespołem Downa powiadomili sąsiedzi, którzy usłyszeli krzyki. Brat i szwagierka ofiary zainstalowali w mieszkaniu kamerę, która nagrała, jak 65-letnia opiekunka wyzywa, bije i poniża podopieczną. Polka w chwili aresztowania była spakowana i miała bilet powrotny do kraju.

Pierwsze niepokojące sygnały od sąsiadów niepełnosprawnej 51-letniej kobiety jej brat otrzymał w połowie kwietnia. Sąsiedzi poinformowali go, że z mieszkania zajmowanego przez jego siostrę i opiekunkę dochodzą odgłosy krzyków. Pod drzwi mieszkania udała się jej szwagierka, która pod drzwiami nagrała niepokojące odgłosy telefonem komórkowym.

Nagranie rodzina przekazała miejscowym karabinierom. Ci natomiast zasugerowali umieszczenie ukrytej kamery wewnątrz mieszkania. Brat niepełnosprawnej zainstalował ją pod pretekstem naprawy telewizora.

Miała spakowane walizki i bilet do kraju

Z nagrań, które zarejestrowała kamera jasno wynikało, że 65-letnia opiekunka znęca się nad podopieczną. Lokalne media opisują nagrania, jako "mrożące krew w żyłach". Oprócz szturchania Polka policzkowała niepełnosprawną, uderzyła ją pięścią w twarz i plecy, ciągnęła za włosy i przemocą zmuszała do picia i jedzenia.

Polka w chwili aresztowania była spakowana i gotowa do wyjazdu, miała już nawet kupiony bilet powrotny do kraju. Trafiła do więzienia Sollicciano we Florencji, gdzie spędzi 3 lata.

grz/ livornotoday.it, polsatnews.pl