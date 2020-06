Obie tury dla Dudy. Nowy sondaż prezydencki

Obaj kandydaci tracą poparcie w pierwszej turze. Wynik Dudy jest o 1,9 pkt proc. słabszy niż w badaniu sprzed tygodnia. Trzaskowski w tym okresie stracił 0,9 pkt proc. głosów.

Według sondażu Estymatora w pierwszej rundzie na podium znajdzie się jeszcze kandydat niezależny Szymon Hołownia z wynikiem - 10,3 proc. (wzrost poparcie o 1,4 pkt proc.).

"Inni kandydaci notują jednocyfrowe poparcie. Krzysztof Bosak ma 7,6 proc. (+0,3 pkt proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz - 6,3 proc. (-0,6 pkt proc.), a Robert Biedroń - 3,6 proc. (+1,5 pkt proc.). Marek Jakubiak, Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski i Mirosław Piotrowski mają poparcie niższe niż 0,5 proc." - napisało "Do Rzeczy" na swoich stronach internetowych.

Duda z Trzaskowskim w drugiej turze

Do drugiej tury - według sondażu - wchodzą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Z badania wynika, że to urzędujący prezydent mógłby liczyć na 50,6 proc. głosów poparcia, natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej na 49,4 proc. "W porównaniu z badaniem sprzed tygodnia Duda traci 0,3 pkt proc., a Trzaskowski dokładnie tyle samo zyskuje" - zauważa "Do Rzeczy".

Z sondażu wynika też, że frekwencja wyborcza wyniosłaby 61 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jakiego kandydata.