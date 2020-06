"Najbardziej pozytywny tydzień od początku epidemii". Rzecznik resortu zdrowia

- Mamy dzisiaj 285 nowych przypadków. W ostatnim czasie to najmniejsza liczba osób zakażonych - podkreślał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej w piątek. 96 przypadków dotyczy Śląska, ale Andrusiewicz podkreślał, że "to nie są już zakażenia kopalniane". - To są wymazy głównie rodzin górników, którzy zachorowali w ubiegłym tygodniu - mówił.