"Gospodarka, polityka zagraniczna, tradycyjne wartości" - Bosak o swych priorytetach

Bosak omówił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszaw zmiany, jakie chciałby wprowadzić jako prezydent w każdej z tych dziedzin.

"Rozmowy na wielu kierunkach"

W bloku gospodarka wymienił m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu dwunastokrotności pensji minimalnej (ponad 30 tys. zł.); dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz "działanie antykryzysowe" polegające na obniżeniu podatku VAT.

Do polityki zagranicznej Bosak, jako prezydent chce wprowadzić "wielowektorowość". - To polityka, która polega na tym, by nie uzależnić naszego państwa od żadnego kluczowego partnera - wyjaśnił. W tym kontekście wymienił "tandem izraelsko - amerykański" i stwierdził, że polska polityka zagraniczna została podporządkowana "temu kierunkowi". W zamian za to Bosak proponuje m.in. prowadzenie rozmów dyplomatycznych na wielu kierunkach.

W bloku "rodzina i tradycyjne wartości" priorytety Bosaka to: ochrona życia nienarodzonego, wypowiedzenie konwencji stambulskiej (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - red.), zaostrzenie kar za ukrywanie przestępstw pedofilskich, a także zapowiedź "potwierdzenia praw rodziców do wychowania dzieci".

bas/ PAP