Sztab Trzaskowskiego żąda od Dudy opublikowania oświadczenia majątkowego. "Dajemy mu 12 godzin"

Szef sztabu kandydata KO na prezydenta zorganizował w piątek konferencję prasową przed Pałacem Prezydenckim.

- Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu - oświadczenia majątkowego - powiedział Tomczyk.

Zaznaczył, że oświadczenia majątkowe zostały wymyślone po to, by walczyć z korupcją na szczytach władzy. "Jeżeli prezydent nie chce opublikować swojego oświadczenia, to znaczy, że ma coś do ukrycia" - powiedział.

"Ma czas do ciszy wyborczej"

- Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego pana prezydenta Andrzeja Dudy, dajemy mu na to 12 godzin, czyli czas do początku ciszy wyborczej - dodał Tomczyk.

Zaznaczył, że oświadczenie majątkowe prezydenta trafiło do Sądu Najwyższego, ale Andrzej Duda nie zgodził się na to, by trafiło do opinii publicznej. "To jest absolutny skandal" - ocenił.

Zapowiedział, że złożony zostanie przez KO projekt ustawy, zakładający, że prezydent i premier ma obowiązek ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. "Nie może być tak, że w państwie są równi i równiejsi" - powiedział Tomczyk.

bas/ PAP