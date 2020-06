Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie. Służby usunęły wrak

W czwartek w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Bilans czwartkowego wypadku to jedna ofiara śmiertelna oraz 17 poszkodowanych, w tym cztery osoby ciężko ranne. W wypadku zginęła ok. 70-letnia kobieta.

Ponad 60 strażaków, śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. W akcji ratunkowej brało ponad 60 strażaków. Nieopodal trasy lądował również śmigłowiec LPR, który przetransportował do szpitala jedną ranną osobę.

- Gdy autobus spadał, ochraniałam córkę swoim ciałem. To było dla mnie najważniejsze. Bałam się. Podejrzewam, że inni też - powiedziała dziennikarzom pani Elwira, podróżująca wraz z córką autobusem.

Ani matka, ani jej córeczka nie doznały w wypadku poważniejszych obrażeń.

Strażacy jeszcze na miejscu

Jak wcześniej informował st. kpt. Michał Konopka, po zakończeniu działań medycznych i ratowniczych strażacy przystąpili do usuwania wraku rozbitego autobusu, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8.

Jak dodał "przy pomocy lin, wyciągarek i dźwigu obie części autobusu zostały ustabilizowane, a następnie przecięto pojazd na dwie części na przegubie". Powiedział, że "akcja usuwania wraku rozbitego autobusu została już zakończona".

Podał, że na miejscu są jeszcze strażacy, którzy kończą swoje działania.

Kierowca był trzeźwy

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał, że kierowca nie był pod wpływem alkoholu, jest przytomny i pod opieką służb. Przekazał, że autobusem podróżowało 40 osób.

Mówiąc o przyczynie zdarzenia, wojewoda stwierdził: "są różne podejrzenia, ale jest za wcześnie, by o tym mówić". Dodał, że dochodzenie w tej sprawie będzie teraz prowadzić policja, która - jak zapewnił - ustali wszystkie okoliczności.

Specjalna infolinia

Na miejsce przyjechał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Będzie powołana komisja przez policję, w której będą również przedstawiciele miasta, która dokładnie będzie wyjaśniać co się wydarzyło. Zapewniamy pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy będą potrzebowali tego wsparcia - przekazał Trzaskowski, który podziękował służbom za niesioną pomoc.

