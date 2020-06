Warszawa: autobus miejski spadł z mostu. Dwie osoby nie żyją, wielu rannych

Autobus miejski linii 186 jadący na Nowodwory, spadł na Wisłostradę z trasy S8, z mostu Grota Roweckiego. Rannych zostało ok. 20 osób, w tym sześć ciężko. Są dwie ofiary śmiertelne. Trwa akcja ratunkowa.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. Na miejscu jest wielu ratowników w tym pięć zastępów straży pożarnej. Nieopodal trasy lądował również śmigłowiec LPR, który przetransportował do szpitala ranne w zdarzeniu dziecko.

- Rannych zostało ok. 20 osób. Trwa udzielanie pomocy medycznej - przekazał polsatnews.pl. st. kpt. Michał Konopka z KM PSP w Warszawie.

- Autobus przegubowy, także przód autobusu spadł ze ślimaka, reszta została na górze - tłumaczył Konopka.

Początkowo informowano o jednej ofierze śmiertelnej. Kilkadziesiąt minut po wypadku, Państwowa Straż Pożarna w Warszawie poinformowała o drugiej ofierze śmiertelnej.

"Na miejsce wypadku dojeżdża wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Na miejscu jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej" - podało MSWiA na Twitterze. Na miejsce jedzie też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dramatyczny wypadek na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Autobus przegubowy spadł z mostu. Jest wiele Ofiar. Na miejscu trwa akcja ratownicza, są wszystkie służby. Poprosiłem min. M. Kamińskiego i min. Ł. Szumowskiego o szczególną pieczę nad niesieniem pomocy poszkodowanym. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 25, 2020

Do wypadku odniósł się również prezydent Andrzej Duda: "Dramatyczny wypadek na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Autobus przegubowy spadł z mostu. Jest wiele Ofiar. Na miejscu trwa akcja ratownicza, są wszystkie służby. Poprosiłem min. M. Kamińskiego i min. Ł. Szumowskiego o szczególną pieczę nad niesieniem pomocy poszkodowanym" - napisał na Twitterze.

