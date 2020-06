"Zawstydza mnie, że tak mało zrobiliśmy". Trzaskowski o klimacie

Trzaskowski przebywa w środę na Podkarpaciu. Po południu wystąpił na Rynku w Rzeszowie, gdzie powitał go poseł KO Paweł Poncyljusz.

Jedno z najważniejszych wyzwań

Kandydat Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest to, jak inwestować w ludzi młodych. - Dzisiaj każde miasto, miasteczko, polska wieś ma ten sam problem jak zatrzymać u nas młodych, jak im dać perspektywy na rozwój, jak im dać perspektywy na przyszłość - podkreślił Trzaskowski.

Ocenił przy tym, że jego konkurenci polityczni zbyt dużo mówią o tym, "co już dawno było, o czym już dawno zadecydowano, czy o tym, co dzisiaj nie jest naszym najważniejszym problemem", jak np. kwestia religii w szkołach. Według niego Polaków interesują natomiast inne tematy, jak to, na jakim etapie jest epidemia koronawirusa.

O czym mówi dzisiejsza młodzież?

Jak mówił kandydat KO na prezydenta, ostatnio w internecie krąży pełen gniewu, zrealizowany przez ludzi młodych film. - W nim pada sporo niecenzurowanych słów, ale on w dobry sposób wyraża to, co myślą dzisiaj młodzi. Tam się pojawiają takie słowa, że "moje życie to umowy śmieciowe", że "jeszcze przez dziesięć lat będę musiał mieszkać z rodzicami, bo nie stać mnie na mieszkanie", postępujące odbieranie autonomii uniwersytetom, brak żłobków, próba zaostrzania aborcji, pogarda dla praworządności, homofobia, ksenofobia, brak edukacji seksualnej, system edukacji, który nas do niczego nie przygotował - wyliczał Trzaskowski.

Jego zdaniem o tym dzisiaj mówi młodzież, w tym jego 15-letnia córka. - Oni dokładnie wiedzą co dzisiaj jest problemem naszego kraju i musimy się w nich wsłuchać, oni naprawdę (...) już nie mogą słuchać o sporach pomiędzy starszymi politykami, którzy ciągle kłócą się o to samo i ja to rozumiem, bo naprawdę dzisiaj walczę o prezydenturę na kolejne pięć lat a nie na poprzednie pięć lat. Mamy już dość starych sporów - podkreślał kandydat KO na prezydenta.

Pytania o klimat

Zdaniem Trzaskowskiego dziś "prawdziwym problemem jest klimat i katastrofa klimatyczna".

- Różnica między mną a dzisiejszą zepsutą władzą jest ta, że jeśli młodzi ludzie dzisiaj zadają mi pytania o klimat, to mnie to dzisiaj zawstydza, że tak mało zrobiliśmy, a dzisiejsza władza ma to absolutnie gdzieś - ocenił.

Jak podkreślił, "musimy inwestować w odnawialne źródła energii, przyjąć za priorytet neutralność klimatyczną do 2050 roku i wycofywać węgiel z naszych gospodarstw domowych oraz walczyć o pieniądze na zieloną transformację". - A dokonując tej transformacji, zachować miejsca pracy - dodał.

Trzaskowski podał przykład Kalifornii, gdzie - jak mówił - dzisiaj najbardziej pożądanym zawodem jest osoba, która montuje panele słoneczne. Według niego w Polsce "też możemy mieć takich ekspertów, tylko nie możemy chować głowy w piasek".

Jak zaznaczył, "nie chce, żeby Polska była skansenem gospodarczym Europy". - A Rzeszów i Podkarpacie jest zbyt dumne i zbyt zaawansowane, żeby być skansenem gospodarczym - zaznaczył.

Mieszkania dla młodych

Podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa Trzaskowski podkreślił, że kiedy mowa o młodych ludziach "musimy myśleć o mieszkaniach".

- Zobaczcie, były programy poprzedniego rządu, które przynosiły prawdziwe mieszkania. Dzisiaj "Mieszkanie Plus" - prawie żadnych pozytywnych rezultatów - stwierdził. Dodał, że młodzi ludzie również "mówią: "sprawdzam", mówią: "dosyć mamy polityków, którzy obiecują pewne rzeczy istotne dla nas i którzy później nie są w stanie wywiązać się z tych obietnic przez pięć lat swoich rządów".

- Pamiętamy obietnice tanich mieszkań - 100 tys. mieszkań będzie w budowie. Dzisiaj byłem tutaj, w Rzeszowie, na pustej, mokrej łące, niestety tych mieszkań nawet nie zbudowano tysiąca. To są właśnie pytania, które dzisiaj trzeba zadawać, bo decyzje dotyczące mieszkań będą determinowały naszą przyszłość i przyszłość młodych ludzi - wskazał kandydat KO na prezydenta.

Trzaskowski zapowiedział powrót "do tych programów, gdzie państwo będzie pomagać młodym ludziom w opłaceniu wkładu własnego". - Dzisiaj ten wkład własny dochodzi nawet czasami do 30 proc. Nikogo na to nie stać. Tak, będziemy wspierali samorządy, które same - tak jak w wielu naszych miastach i miasteczkach - wspierają tego typu programy budowania mieszkań na tani wynajem. To jest prawdziwe rozwiązywanie dzisiejszych problemów. O tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać znowu, patrząc w przyszłość - powiedział.

pgo/ PAP