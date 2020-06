"Komsomolska Prawda": na ZSRR w 1941 r. napadła hitlerowska Unia Europejska i polscy górale

Według najpopularniejszej rosyjskiej bulwarówki 22 czerwca 1941 r. na Związek Sowiecki napadła nie tyle III Rzesza, co większość państw i narodów europejskich, w tym polscy górale. Zdaniem "Komsomolskiej Prawdy" wiele krajów zachodnich "chce na nowo napisać historię II wojny światowej, ponieważ pamiętają, po czyjej stronie walczyli".

Rosyjski dziennik przypomniał, że tydzień przed 22 czerwca 1941 r. minister propagandy Adolfa Hitlera Joseph Goebbels napisał w swoim dzienniku: "Atak na Rosję będzie najpotężniejszym ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziała historia".

ZOBACZ: "Ideologia zwycięża nad prawdą". Rzeczniczka MSZ Rosji o uchwale Sejmu

Zdanie stało się przyczynkiem do rozważań dziennika o tym, "kogo tak naprawdę pokonali nasi dziadkowie i ojcowie".

Polacy mieli wystawić 600 dział, 40 czołgów i 130 samolotów

"Fraza »zwycięstwo narodu radzieckiego nad faszystowskimi Niemcami« (…) jest nieścisła. Przecież na ZSRR w roku 1941 napadły nie tylko Niemcy, ale i wszyscy ich europejscy wspólnicy. Jeśli chcecie tak nazwać – hitlerowska Unia Europejska. Tylko 5 krajów Europy oficjalnie nie uczestniczyło wtedy w marszu na wschód: Szwecja, Szwajcaria, Portugalia, Turcja i Hiszpania (z dużym zastrzeżeniem, ponieważ hiszpańska ochotnicza »Niebieska Dywizja« wciąż walczyła z Armią Czerwona, ale ponosiła wiele porażek i w 1943 roku została rozformowana). A reszta Europy umieściła czy to swoje hordy, czy sprzęt we wspólnym szyku z Hitlerem" - napisała rosyjska gazeta z okazji rocznicy ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki.

ZOBACZ: Przy granicy z Rosją odkryto pozostałości po obiektach do naprowadzania na cel myśliwców

W tekście zamieszczono infografikę, na której wyszczególniono, jacy sojusznicy razem z Niemcami napadli na ZSRR. Miały to być Włochy, Węgry, Rumunia, Finlandia, Włochy, Słowacja. Nie pominięto też "krajów okupowanych, które pomagały Hitlerowi". Tu wymieniono Czechy, Polskę, Francję i Austrię. Polacy mieli wystawić 600 dział, 40 czołgów i 130 samolotów.

Tajemnicza polska "Góralska Dywizja SS"

Gazeta wspomniała również o oddziałach SS z krajów europejskich, które ramię w ramię z Niemcami walczyły na froncie wschodnim. Miały to być 22 "narodowe dywizje SS". Wśród nich znalazła się tajemnicza polska "Góralska Dywizja SS". W rzeczywistości Niemcy planowali wykorzystać do swoich celów polskich górali, których widzieli jako spadkobierców germańskich ludów rzekomo zasiedlających niegdyś Podhale. Jednak wobec oporu miejscowej ludności udało im się do planowanej dywizji zebrać ledwie kilkunastu ochotników.

ZOBACZ: W Berlinie powstanie plac 1 września. Niemcy upamiętnią polskie ofiary wojny

Wymieniając licznych sojuszników Hitlera "Komsomolska Prawda" stwierdza, że trzeba Europie przypomnieć, że również Belgia, Holandia i Luksemburg wysłały około 110 tysięcy żołnierzy na front sowiecko-niemiecki. "A Francja, która po wojnie stanęła w szeregach zwycięzców, dała Niemcom do 180 tysięcy żołnierzy". Wymieniono również "pozornie oficjalnie neutralne" Hiszpanię, Szwecję i Szwajcarię, z których armię niemiecką miało zasilić "ponad 50 tysięcy ochotników".

Orzy okazji obchodów rozpoczęcia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ze swoim rewelacjami historycznymi wystąpił również Alaksandr Łukaszenka. Białoruski prezydent przemawiając w Twierdzy Brzeskiej, stwierdził, że w trakcie jej obrony w 1941 r. zginęło trzykrotnie więcej Niemców niż w trakcie całej kampanii polskiej w 1939 roku.

Operacja "Barbarossa"

Atak Niemiec na ZSRR, o kryptonimie "Barbarossa", był przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera 18 grudnia 1940 r. Pierwotnie atak przewidywano na 15 maja 1941 r., ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła Niemcy musiały interweniować na Bałkanach i w Jugosławii, a także w Grecji, dlatego atak przełożono na 22 czerwca 1941 r. Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie.

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ belsat.eu, "Komsomolska Prawda", polsatnews.pl