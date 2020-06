Nocna impreza przerodziła się w zamieszki w Londynie. 15 policjantów rannych

Na nagraniach z zajść, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, jak ludzie rzucają różnymi ciężkimi przedmiotami w interweniujących policjantów. Udostępniono również nagrania, na których uwieczniono osoby wskakujące na policyjne radiowozy.

Zajścia zakończyły się aresztowaniem czterech osób. Zarzuca się im napaść i przestępstwa związane z zakłócaniem porządku publicznego.

15 funkcjonariuszy zostało rannych, dwóch z nich wymaga hospitalizacji. Zniszczonych zostało również kilka radiowozów i ambulansów.

Brixton



Damn❗️😳 a block party in #brixton got crazy last night 👀 police tried shutting it down but the people turned on them and kicked them out of the area 😳😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/qE3QKXryFq