Kto wygra wybory? Szczegółowa prognoza wskazuje na jednego kandydata

"Zgodnie z prognozą StanPolityki.pl, na 3 dni przed wyborami prezydenckimi najwyższy wynik w pierwszej turze wyborów osiąga Andrzej Duda. Obecny prezydent może liczyć na 41,01 proc. głosów" - czytamy w prognozie przygotowanej przez portal.

Oznacza to spadek poparcia względem prognozy z zeszłego tygodnia o 1,71 punktu procentowego. Analitycy dodatkowo określili przedział minimalnego i maksymalnego wyniku, który może osiągnąć każdy z kandydatów - w przypadku Dudy to od 38,36 proc. poparcia do 44,68 proc. poparcia.

Trzaskowski zmierza do drugiej tury

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Rafał Trzaskowski, który z poparciem 31,89 proc. (wzrost o 0,23 p.p.) pewnie zmierza do drugiej tury. W przypadku kandydata KO najwyższy prognozowany wynik wynosi 34,82 proc, a najniższy - 28,5 proc poparcia.

Na sondażowym "podium" znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 11,5 proc. Z prognozy wynika, że nie ma szans na dostanie się do drugiej tury (najwyższy wynik to 13,26 proc.), ale jego pozycja jest "niezagrożona".

Krzysztof Bosak może liczyć na 6,99 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz na 3,56 proc. a Robert Biedroń na 3,36 proc. poparcia.

96 do 4

"Po raz pierwszy od połowy maja prognozujemy, że starcie (w drugiej turze - red.) wygra Rafał Trzaskowski. Może on liczyć na 51,44 proc. głosów, przy 48,56 proc. poparcia dla Andrzeja Dudy.

Najwyższy wynik na jaki może liczyć kandydat KO to 53,38 proc., w najgorszym dla niego przypadku otrzyma on 49,52 proc. głosów. Z kolei Andrzej Duda może liczyć na maksymalne poparcie 50,58 proc. wyborców. Najniższy wynik jaki może osiągnąć urzędujący prezydent to 46,62 proc. głosów.

Z analizy wynika, że gdyby II tura odbywała się w czwartek, to Rafał Trzaskowski ma 96 proc. szans na wygraną. Wygrałby głosowania w 10 województwach, a najwyższe wyniki osiągnąłby na Pomorzu (64,59 proc.), w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. Andrzej Duda z kolei mógłby liczyć na swoich zwolenników w woj. podkarpackim (71,17 proc.), lubelskim i świętokrzyskim.

Szczegółowa analiza

Redaktorzy portalu zapewniają, że opierają swoje prognozy wyłącznie na sondażach przeprowadzanych metodą telefoniczną CATI, ponieważ "charakteryzują się one najwyższą skutecznością".

"Na wyniki poszczególnych sondaży są nakładane wagi uzależnione od wcześniejszej poprawności wyniku firmy badawczej (im wyższa sprawdzalność wyników, tym wyższa waga). Przy opracowaniu wag pod uwagę wzięliśmy sondaże zrealizowane tuż przed wszystkimi wyborami ogólnopolskimi ostatnich 10 lat" - czytamy w opisie metodologii.

Dodatkowo do każdego sondażu stosują także wagę czasu (im starsze badanie, tym jego waga jest mniejsza) oraz uzupełniają wynik o prognozę wyników z zagranicy, których "nie uwzględnia żaden sondaż".

