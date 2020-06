Kangur w lesie pod Włocławkiem. Trwają poszukiwania zwierzaka

Jak przekazał Mieczysław Olewnik do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. - Jeden z naszych leśniczych wracając z wieczornego spaceru w pewnym momencie zobaczył przy drodze nietypowe zwierzę - opisuje Olewnik.

Kangur na drodze

- Leśniczy przystanął i to zwierzę w pewnym momencie podskoczyło i przysiadło. Nie mógł wyjść ze zdziwienia, co zobaczył. Okazało się, że był to kangur - powiedział.

Wskazał, że Nadleśnictwo Włocławek po tym fakcie zaczęło sprawdzać, jak kangur znalazł się w lesie. - W wyniku naszego poszukiwana znaleźliśmy właściciela. Okazało się, że kangur jest uciekinierem z "zielonej szkoły" w Goreniu - podał.

Poinformował, że w tej chwili zbieg jest poszukiwany zarówno przez pracowników "zielonej szkoły" jak również przez pracowników Nadleśnictwa Włocławek.

W nieznanym środowisku

- Jest to około 2-3 letni samiec, przyzwyczajony do ludzi. W zielonej szkole był jednym ze zwierząt, które mogły oglądać dzieci. Jest stosunkowo łagodny, więc nie powinien stanowić zagrożenia. Niemniej należy pamiętać, że jest to zwierzę w nieznanym sobie środowisku i nie wiadomo, jak się może zachować - tłumaczył.

Zaapelował również, do osób, które odwiedzają lasy w okolicy Włocławka, aby jeśli zauważą kangura, pilnie się skontaktowały z nadleśnictwem lub z ośrodkiem w Goreniu. - Tak, aby odpowiednie osoby, które są do tego przygotowane mogły go odłowić i z powrotem zabrać do jego domu - dodał.

pgo/ PAP