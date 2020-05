Bosak chce większych kar za ukrywanie pedofilii. "Nie ma naszej zgody na zmowę elit"

Bosak mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że "mamy w Polsce poważny i systemowy problem z ukrywaniem przestępstw pedofilskich".

ZOBACZ: Komisja ds. pedofilii. Premier powołał kolejnego członka

- Jedna zmowa milczenia dotyczy osób duchownych, które dopuściły się rzeczy najobrzydliwszej, krzywdzenia dzieci i które nie stają przed obliczem wymiaru sprawiedliwości w wyniku świadomych działań konkretnych osób (...). Z drugiej strony mamy zmowę milczenia osób osadzonych wysoko w elicie społecznej, należących do elit kulturalnych czy artystycznych, tzw. celebrytów - mówił Bosak.

"Nie ma naszej zgody na zmowę elit"

- Nie ma naszej zgody na żadną zmowę elit, niezależnie, czy będą to elity duchowne, czy świeckie, musimy działać, dlatego przedstawiamy projekt zmiany Kodeksu karnego - przekazał kandydat na prezydent. Projekt - jak wyjaśnił - zakłada zwiększenie kary za ukrywanie przestępstw pedofilskich z 3 do 10 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Scheuring-Wielgus: proces dla każdego biskupa, który ukrywał pedofilię w Kościele

- Dzięki temu projektowi kara za zapobieganie ujęciu sprawców, zapobieganie pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców przestępstw pedofilskich zostanie podniesiona z obecnych lat 3 do lat 10. To właściwa kara za umożliwienie tym drapieżnikom, sprawcom zbrodni, aby krzywdzili kolejne dzieci; osoby które pomagają w ukrywaniu przestępstw pedofilskich muszą bać się, że staną przed sądem i wiele lat spędzą w więzieniu - mówił Bosak.

Stwierdził, że jeżeli nie będzie takiego strachu, to "ten proceder, to ta zmowa elit, z którą mamy w tej chwili do czynienia, będzie trwać".

Bosak podkreślał, że w świetle Kodeksu karnego zarówno przestępstwo pedofilii, jak również pomoc w ukrywaniu takich czynów, jakiekolwiek aktywne współdziałanie w paraliżowaniu działań wymiaru sprawiedliwości, są to zbrodnie.

Filmy Sekielskich i Latkowskiego

16 maja miała miejsce premiera na kanale YouTube drugiego filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich - opisującego przypadki pedofilii wśród księży - "Zabawa w chowanego". Z kolei w środę wieczorem w TVP wyemitowano film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", w którym opisano kulisy przestępstw Krystiana W., ps. Krystek, działającego w Trójmieście. Mężczyzna był określany przez media mianem "łowcy nastolatek".