Czy przyszłą szczepionkę na COVID-19 należy kupić i czy ma być obowiązkowa? Odpowiedzi kandydatów

Czy jeśli powstanie szczepionka na koronawirusa, to Polska powinna ją kupić, czy szczepionka powinna być wówczas obowiązkowa. Zebraliśmy dla was odpowiedzi wszystkich kandydatów na prezydenta.

Pytanie o szczepionkę padło w debacie przedwyborczej w TVP.

Kosiniak-Kamysz: - Problemem jest finansowanie i budżet zdrowia. Szczepionkę trzeba wynaleźć, trzeba ją wdrożyć i udostępnić dla wszystkich obywateli.

Rafał Trzaskowski: - Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki, ale ważne jest, żeby rząd odpowiedział na pytanie o to, czy epidemia w tej chwili jest opanowana, czy też nie.

Robert Biedroń: - Powinniśmy wiedzieć, czy ta szczepionka będzie dostępna. A takiej informacji nie mamy.

Krzysztof Bosak: - To kolejne ciekawe pytanie - o coś, co jeszcze nie istnieje. Dwa razy "nie"!

Waldemar Witkowski: - Trzeba podziękować służbom medycznym i naukowcom, którzy poświęcają często swoje życie, aby stworzyć nową, bezpieczną szczepionkę przeciwko wirusom, w tym przeciw temu, który nas teraz zaatakował. Dwiema rękoma podpisuję się pod tym, aby Polska i Unia Europejska przygotowały bezpieczną szczepionkę. Szczepienia powinny być obowiązkowe. To jedyna szansa, aby w perspektywie roku, dwóch, wirus zniknął.

Szymon Hołownia: - Jako prezydent chciałbym się zajmować rzeczami, które istnieją, a nie tymi, które nie istnieją. Jeśli szczepionka zaistnieje, to zapytam wirusologów, ministra zdrowia i na pewno decyzja będzie dobra dla zdrowia i życia Polaków. Kwestia ochrony zdrowia, to kwestia naszego bezpieczeństwa.

Stanisław Żółtek: - Pytanie uważam za ważne. Dotyczy naszej wolności. Jeśli raz pozwolimy, by rząd nas zmusił do szczepionki, to tak, jak w orwellowskim świecie, już się od tego nie uwolnimy. Będziemy traktowani jak zwierzęta. Argument, że ktoś nieszczepiony zarazi innych jest głupi, bo jeśli będą zaszczepieni, to się nie zarażą, a jeśli się zarażą, to znaczy, że szczepionka nie miała sensu.

Paweł Tanajno: - Nikt nie powiedział, że prezydent powinien stać na straży praw pacjentów. Prawa pacjenta są jasno określone, również w prawach człowieka: Mamy wyrażać zgodę na zabiegi medyczne. Jakiekolwiek rozmowy z politykami o zmianie służby zdrowia w Polsce, to nic innego jak malowanie ściany z grzybem świeżą farbą. Jeśli chcecie zmiany w służbie zdrowia, przestańcie głosować na polityków.

Mirosław Piotrowski: - Nie można zmuszać ludzi, żeby ich szczepić nie wiadomo czym; na którego koronawirusa mamy się szczepić? Nikt nie wie, jak to jest groźne; bardziej od grypy? Potrzebne są długoletnie badania. Co się stanie, jeśli szczepionka po dwóch, trzech latach naruszy nasze zdrowie? Jestem przeciwny.

Andrzej Jakubiak: - Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Mamy szczepionkę, aby stosować ją, ale w jakim celu? Aby nie złapać koronawirusa? Ale część osób już przeszła go bezobjawowo.

Andrzej Duda: - Szczepionka powinna zostać wnikliwie u nas przebadana, a następnie udostępniona nieodpłatnie, przede wszystkim dla seniorów. Dla innych dowolna, ten, kto będzie chciał, ten powinien zostać zaszczepiony. Jak przy grypie.

