Nowy spot Trzaskowskiego. W rolach głównych: Andrzej i długopisy

"Niektórym się wydaje, że coś im się »po prostu należy«. Może należy się zastanowić? Przemyśl to. Najlepiej do 28 czerwca." – napisał na Twitterze prezydent Warszawy, publikując najnowszy spot.

Nagranie trwa niespełna dwie minuty. Bohater spotu – Andrzej – rozmawia z trzyosobową komisją na temat pięciu lat współpracy. - Rozpoczynając ją z nami miałeś wiele pomysłów. Miały usprawnić działanie firmy, przynieść wszystkim jakieś korzyści. Chcielibyśmy zapytać o tę listę – mówi jedna z kobiet z komisji.

W tym momencie kamera zrobiła zbliżenie na długopisy w kieszeni Andrzeja.

"To ja już jestem, jakby co"

Na liście znalazły się m.in.: likwidacja śmieciówek, 100 tysięcy tanich mieszkań, pomoc dla frankowiczów czy obniżka nie VAT do 22 proc.

- Ja wszystko zawdzięczam tej liście, a ludzie mogą ją dalej podziwiać – stwierdza mężczyzna.

- Przydałyby się jakieś nowe pomysły, tym razem do zrealizowania – mówi jedna z członkiń komisji.

W tym momencie w drzwiach do sali pojawiał się Trzaskowski, który mówi: To ja już jestem, jakby co.

Po chwili komisja kończy rozmowę z Andrzejem, podkreślając, że "kończy mu się umowa". – Jakbyś chciał nas przekonać? – pyta jedna z kobiet.

- Nad czym się tu zastanawiać? To mi się chyba należy – odpowiada mężczyzna, po czym rozmowa się kończy.

luq/ polsatnews.pl, PAP