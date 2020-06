"Żądamy przeprosin". Budka o słowach prezesa PiS

Sejm odrzucił w nocy z czwartku na piątek wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za odwołaniem ministra głosowała opozycja, przeciwko byli posłowie klubu PiS.

W trakcie debaty w pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. - To nie jest pana folwark panie prezesie - mówił Budka do Kaczyńskiego. Wicepremier Piotr Gliński odparł, że wotum nieufności, to "hucpa i skandal". Prezes PiS nazwał posłów PO "chamską hołotą".

W piątek lider PO Borys Budka podkreślił, że "nie może być tak, że ktoś - czy to z mównicy sejmowej, czy na wiecu - obraża innych tylko dlatego, że mają inne poglądy".

- Wczoraj w Sejmie pan Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał swój prawdziwy stosunek do takich ludzi jak Sebastian Kościelniak (kierowca seicento, z którym w 2017 roku zderzyła się kolumna ówczesnej premier Beaty Szydło - red.), do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili się przeciwstawić tej władzy - dodał.

Jak powiedział Budka, "mieliśmy gest posłanki Lichockiej, a od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego".

- Chcę jasno powiedzieć. Żądamy przeprosin dla milionów Polaków, w stosunku do których wyraził swoje słowa Jarosław Kaczyński - podkreślił.

Do sprawy odniósł się także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa" - napisał w mediach społecznościowych.

