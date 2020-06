"Czas na powrót do normalności". Wiceszef MSZ o wizycie prezydenta w USA

- Jesteśmy w czasie, w którym pandemia jest powoli opanowywana, stabilizuje się i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Trzeba zastanowić się nad powrotem do normalności, a to normalnością jest zacieśnianie naszego sojuszu. Od wielu miesięcy nad tym bardzo ciężko pracujemy - tak o wizycie Andrzeja Dudy w USA mówił w "Graffiti" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W środę 24 czerwca dojdzie do spotkania w Waszyngtonie prezydentów Polski i USA. Wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych ma dotyczyć obronności, współpracy militarnej i handlowej oraz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Omówione mają być także plany związane z realizacją deklaracji dotyczących wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Przed wylotem do amerykańskiej stolicy polski prezydent odbędzie jeszcze rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

ZOBACZ: Kwaśniewski: wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie to błąd

Paweł Jabłoński był pytany przez Piotra Witwickiego, czy wizyta prezydenta Dudy w USA, to rzeczywiście "najlepszy moment na spotkanie".

- Myślę, że to jest bardzo dobry moment. Jesteśmy w czasie, w którym pandemia jest powoli opanowywana, stabilizuje się i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Trzeba zastanowić się nad powrotem do normalności, a to normalnością jest zacieśnianie naszego sojuszu. Od wielu miesięcy nad tym bardzo ciężko pracujemy - mówił wiceminister, dodając, że według niego to symbol "zacieśniania się stosunków na linii Polska-USA".

Pytany o ew. przesunięcie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, wiceszef MSZ zapewnił, że "Polska nigdy nie była za ograniczeniem obecności wojsk amerykańskich w Niemczech". - Wręcz przeciwnie - my jesteśmy od początku zdania, że amerykańska obecność wojskowa w Europie powinna być jak najbardziej intensywna i jak największa. To nie jest tak, że my chcemy zabrać żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Uważamy, że większa liczba oddziałów powinna być na wschodzie - mówił Jabłoński.

- Nasze działanie nie jest wymierzone przeciwko Niemcom. Nasze działanie jest działaniem wzmacniającym polską obronę. Niemcy nie mają do nas absolutnie żadnych pretensji o to, że my staramy się wzmocnić naszą obronę. To byłby absurd, gdyby Niemcy uważali, że należy zmniejszać liczbę żołnierzy amerykańskich - dodał wiceszef MSZ.



Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - "Interwencja": tajemnica zaginięcia nastolatków w Rewlu. Jest przełom w sprawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News