Fort Trump? "Ta nazwa nigdy nie była rozważana"

Ambasador Mosbacher odniosła się w niedzielę na Twitterze do fragmentu książki byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna Boltona pt. "The Room Where It Happened", w którym napisał, że prezydent Donald Trump przyznał mu, iż nie pamięta, żeby zgodził się na Fort Trump w Polsce.

"To mylące stwierdzenie - nazwa »Fort Trump« nigdy nie była rozważana. Uwaga prezydenta Donalda Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem" - napisała ambasador na Twitterze. "W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA" - podkreśliła.

msl/ PAP