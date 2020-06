"Leżą i udają nieżywych". Hołownia o kandydatach, którzy nie chcą debaty prezydenckiej

Telewizja Polsat zwróciła się do Telewizji Polskiej oraz TVN z propozycją zorganizowania wspólnej debaty kandydatów na prezydenta, Szymon Hołownia przyznał w "Graffiti", że takiej debaty brakuje. Podkreślił jednak, że - z tego, co wie - dwaj główni konkurenci takiej debaty nie chcą. - Przyjęli taktykę, że będą leżeć, udawać nieżywych i to pozwoli im przetrwać - ocenił.