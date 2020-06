Andrzej Duda odwiedził zalane tereny

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek Łapanów w Małopolsce, który po ostatnich burzach znalazł się pod wodą. Straty, które wywołały nawałnice przechodzące nad gminą szacuje się na miliony złotych. Woda wdarła się m.in. do zabytkowego kościoła z XVI wieku, niszcząc w nim podłogę oraz drewniane ławy. Podtopiona została również pobliska nowa świątynia oraz lokalny dom kultury.

Mieszkańcy małopolskiego Łapanowa liczyli, że po kilku dniach silnych opadów deszczu żywioł w końcu ustąpi i pozwoli im zacząć porządkować gminę. Woda m.in. przelała się przez wały przeciwpowodziowe oraz zniszczyła wiele gminnych i powiatowych dróg.

Niestety, w poniedziałek nad gminą przeszła kolejna nawałnica. Strażacy musieli wypompowywać wodę z piwnic tamtejszej plebanii, gdzie sięgnęła nawet 1,5 metra wysokości.

Zniszczone zostały także kościoły: zabytkowy z XVI wieku, w którym znajdowały się drewniana podłoga oraz ławy z tego samego materiału, a także nowsza świątynia. W akcji ratowania budynku strażakom pomagali harcerze.

Wieczorem mieszkańców zalanych terenów odwiedził prezydent Andrzej Duda, który w nadchodzących wyborach ubiega się o reelekcję.

Polsat News Prezydent spotkał się z mieszkańcami Łapanowa

WIDEO: Wielka woda w Łapanowie. Relacja reporterki Polsat News Agnieszki Molędy

Ponad 700 interwencji straży pożarnej

Wstępne szacunki lokalnych władz mówią o "milionowych stratach" - dowiedział się Polsat News. Zniszczenia dotknęły nie tylko Łapanowa, ale i innych małopolskich samorządów. Przykładowo w powiecie limanowskim straty sięgną nawet 30 mln złotych.

Łącznie w regionie strażacy interweniowali ponad 700 razy, z czego 400 zgłoszeń dotyczyło zalanych budynków.

Burmistrzowie i wójtowie powołują specjalne komisje, które ruszają w teren i spisują protokoły zniszczeń. Dokumenty te trafiają do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie są weryfikowane. Następnie urzędnicy decydują o wypłacie pieniędzy dla poszkodowanych.

Wojewoda: na początku odbudowa dróg

- Potrzeba szybkich i zdecydowanych działań. Może dojść do kolejnych podtopień zwłaszcza, że opady będą występować przez najbliższy tydzień - stwierdził wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wyliczył, że na bieżące wsparcie dla potrzebujących trafi do 6 tys. złotych. Ponadto wsparcie do 10 tys. złotych trafi do tych, którym nawałnica zniszczyła budynki gospodarcze. Dwa razy więcej otrzymają mieszkańcy, którym woda uszkodziła domy lub mieszkania.

- Samorządy, które wysłały wnioski do południa, dostaną wypłatę środków po południu. Priorytetem będzie odbudowa dróg - zapewnił Ćwik.

grz/ polsatnews.pl, Polsat News