Adam Małysz ma koronawirusa. "Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością"

"Zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia" - poinformował Adam Małysz, jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Mistrz zdecydował się na wykonanie testu po tym, jak pozytywny wynik na COVID-19 stwierdzono u jednej z osób, z którymi miał kontakt w ostatnich dniach.

Adam Małysz po pozytywnym wyniku na obecność koronawirusa został poddany kwarantannie. O jego zakażeniu zostały również poinformowane osoby, z którymi się spotykał. Słynny skoczek pełni obecnie funkcję dyrektora ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

"Piszę o zarażeniu, by chronić innych"

"Piszę o zarażeniu również tutaj (na Facebooku - red.), by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności" - napisał wielokrotny mistrz świata w skokach narciarskich.

"Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie" - ostrzega były skoczek.

Cztery medale olimpijskie, cztery tytuły mistrza świata

42-letni obecnie Małysz to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. Wywalczył m.in. cztery medale olimpijskie - trzy srebrne i jeden brązowy.

W dorobku ma także m.in. cztery tytuły mistrza świata, cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz triumf w Turnieju Czterech Skoczni (2000/01).

Później próbował sił jako kierowca rajdowy, a od 2016 pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

Honorowy obywatel Zakopanego, patron skoczni w Wiśle

Za wybitne osiągnięcia sportowe został trzykrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. Czterokrotnie był wybierany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" (w 2001, 2002, 2003 i 2007). A w 2019 r. uznano go za najlepszego polskiego narciarza w plebiscycie "Gwiazdy 100-lecia PZN".

Przez wielu jest uważany za najlepszego polskiego sportowca pierwszej dekady XXI wieku. Został honorowym obywatelem Zakopanego i patronem skoczni narciarskiej w Wiśle.

grz/luq/ polsatnews.pl